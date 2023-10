I scientisti creanu un atlas spaziale di proteoma di cloroplasti per capisce a fotosintesi

I ricercatori anu sviluppatu un atlas spaziale di u proteoma di u cloroplastu, chì mette in luce u funziunamentu internu di a fotosintesi. I cloroplasti, truvati in e piante è l'alga, ghjucanu un rolu cruciale in a cunversione di l'energia solare in energia chimica per via di a fotosintesi.

In un studiu publicatu in a rivista Cell, i scientisti anu mappatu i lochi di 1,034 proteini in u cloroplastu di l'alga verde Chlamydomonas. Questa mappa cumpleta svela l'urganizazione spaziale di u cloroplastu è identifica diverse strutture di cloroplasti, cumprese l'involucro di cloroplasti, complexi di proteine ​​​​ADN, microcompartimenti di almacenamentu di grassu è corpi di prutezione assuciati à a cattura di diossidu di carbonu.

Esaminendu l'interazzione trà e proteine ​​​​cunnisciute è i novi cumpunenti, i circadori anu rilevatu e proteine ​​​​chì residenu sia in u cloroplastu sia in altre strutture cellulari, suggerenu a funziunalità incruciata è a cumunicazione trà queste strutture. Utilizendu tecniche di apprendimentu di macchina, a squadra hà generatu predizioni per i posti di tutte e proteine ​​​​in Chlamydomonas, assistendu à l'assignazione di funzioni putative per proteine ​​​​precedentemente micca carattarizzate basate nantu à a so situazione cellulare.

L'atlas spaziale furnisce insights preziosi nantu à a funzione è l'urganizazione di e proteine ​​​​in u cloroplastu, chì permette à i scientisti di capisce megliu u funziunamentu internu di a fotosintesi. Questa cunniscenza hè essenziale per i culturi di l'ingegneria cù una produtividade mejorata per affruntà e sfide di u cambiamentu climaticu in l'agricultura.

A ricerca realizata da Lianyong Wang et al. pone a fundazione per i futuri studii cuncentrati nantu à svelà i misteri di u cloroplastu, a struttura cellulare centrale implicata in a fotosintesi.

Fonti:

- Lianyong Wang et al, "Un atlas di proteine ​​​​di cloroplasti rivela strutture punteggiate è l'urganizazione spaziale di e vie biosintetiche", Cell (2023).

– Infurmazioni di u ghjurnale: Cell