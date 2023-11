I scientisti chì anu realizatu un scavi in ​​Mongolia anu fattu una scuperta notevole chì mette in luce nantu à a morte di i dinosauri. In u desertu di Gobi à a Formazione Barun Goyot, i paleontologi anu scupertu u craniu è u scheletru quasi cumpletu di una spezia di dinosauru prima scunnisciuta. Ciò chì hà fattu sta scuperta particularmente intrigante era chì a maiò parte di l'osse eranu sempre disposti in a pusizione di morte originale di u dinosauru, chì furnisce novi insights in u so cumpurtamentu è fisiologia.

Chjamatu Jaculinykus yaruui, sta spezia si crede chì sia derivata da l'alvarezsauridi, un gruppu di picculi dinosauri simili à uccelli da a fine di u Cretacicu. A scuperta sfida a nozioni precedente chì solu l'acelli muderni mostranu una postura di dorme specifica quandu mori. Questa scuperta suggerisce chì u cumpurtamentu era più cumuni di l'aspittatu trà i dinosauri non aviani è i so parenti aviani.

U duttore Jingmai O'Connor, curatore assuciatu di i rèttili fossili, hà discututu u significatu di a scuperta. In una partenza da a postura tradiziunale di dorme, a testa di u dinosauru hè stata chjappata nantu à i so membri, cù a so coda snugly snugly attornu à u so corpu. Questa postura riflette quella di l'acelli muderni, chì indicanu un ligame potenziale trà i dui. Si crede chì a postura di dorme hà servitu una funzione termoregulatoria, cunservà u calore di u corpu ancu in a morte.

Questa scuperta offre indizi preziosi nantu à i cambiamenti evolutivi chì sò accaduti in l'alvarezsauridi. Siccomu sti dinosauri anu diminuitu in grandezza cù u tempu, puderanu avè aduttatu a listessa strategia termoregulatoria cum'è i so contraparti aviani. Questu suggerisce chì u cumpurtamentu termoregulatoriu cum'è aviaria hà evolutu prima di l'urìgine di u volu propulsatu, mette in risaltu l'adattazione fascinante è i cumpurtamenti di i dinosauri antichi.

Questa scuperta rivoluzionaria ùn solu allarga a nostra cunniscenza di u cumpurtamentu di i dinosauri, ma ancu enfatizeghja e caratteristiche cumuni trà l'uccelli antichi è muderni. Sottulineeghja l'impurtanza di studià i fossili meticulosamente per decifrare i misteri di a storia di u nostru pianeta è e criature chì una volta vanu in terra.

FAQ

1. Chì hè u significatu di a scuperta ?

A scuperta di una spezia di dinosauri precedentemente scunnisciuta in u desertu di Gobi in Mongolia mette in luce a postura di dorme di i dinosauri quandu mori. Cette découverte suggère que la pose de sommeil particulière, ressemblant à celle des oiseaux d'aujourd'hui, était plus fréquente parmi les dinosaures non aviaires et leurs parents aviaires qu'on ne le pensait auparavant.

2. Cumu hè a pusizione di dorme di u dinosauru in relazione cù l'acelli muderni ?

A postura di dorme di u dinosauru, cù a so testa infilata nantu à i so membri è a coda avvolta intornu à u so corpu, riflette a postura di dorme di l'uccelli muderni. Questa similitudine indica un ligame potenziale trà i dui, sfidendu l'idea chì solu l'acelli exhibenu sta pose specifica quandu mori.

3. Perchè u dinosauru hà aduttatu sta postura di dorme ?

I sperti credi chì a pose di dorme hà servitu una funzione termoregulatoria, aiutendu à cunservà u calore di u corpu ancu in a morte. Stu cumpurtamentu pò esse evolutu trà i dinosauri cum'è anu subitu cambiamenti in grandezza cù u tempu.

4. Chì palesa sta scuperta nantu à l'evoluzione di i dinosauri ?

A scuperta suggerisce chì u cumportamentu termoregulatoriu simili à l'avianu vistu in a spezia di dinosauri precede l'origine di u volu motorizatu. Siccomu l'alvarezsauridi s'hè diminuitu in a dimensione cù u tempu, prubabilmente anu aduttatu a listessa strategia termoregulatoria cum'è i so contraparti aviani.

5. Cumu cuntribuisce sta scuperta à a nostra intelligenza di a vita antica ?

Scoprendu novi insights in u cumpurtamentu è a fisiologia di i dinosauri, sta scuperta allarga a nostra cunniscenza di e forme di vita antiche. Mette in risaltu e caratteristiche cumuni trà i dinosauri è l'uccelli muderni, enfatizendu l'impurtanza di l'analisi di fossili attenti in decifrare a storia di u nostru pianeta.