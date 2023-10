U prughjettu PAVER di l'ESA hà u scopu di creà superfici stradali nantu à a Luna

L'Agenzia Spaziale Europea (ESA) hà iniziatu un prughjettu chjamatu PAVER per creà superfici stradali nantu à a Luna. Stu ambiziosu sforzu hà da scopu di pavimentà e zone d'attività nantu à a superficia lunare, cumprese strade è piste d'atterrissimu, utilizendu un laser putente per fonde a polvera lunare in una superficia vetru solida. U prughjettu PAVER hè guidatu da l'Istitutu di Ricerca è Testing di Materiali BAM di Germania, Università Aalen, Gruppu di Sistemi LIQUIFER in Austria, è Università di Tecnulugia Clausthal di Germania.

U bisognu di un tali prughjettu nasce da i sfidi di u polu lunar, chì hè ultra-fine, abrasive, è appiccicatu. Duranti l'era di l'Apollu, a polvara lunare hà causatu prublemi significativi, l'equipaggiu d'imbulighjate è l'erosione di i vestiti spaziali. L'accumulazione di polvera nantu à u rover lunare Apollo 17 hà purtatu à una minaccia di surriscaldamentu, mentre chì u rover Lunokhod 2 di l'Unioni Suviètica hà succorsu à u surriscaldamentu quandu u so radiatore hè statu cupertu di polvera.

U prughjettu PAVER hà u scopu di superà queste sfide fondendu a polvera di luna simulata cù un laser à diossidu di carbonu di 12 kilowatt. Stu prucessu crea forme geometriche triangulari, centrate cave chì ponu esse intrecciate per furmà superfici solidi in grandi spazii di terra lunare. Queste superfici ponu potenzialmente serve cum'è strade o piste d'atterrissimu.

U materiale risultatu hè vetru è fragile, ma pò sustene e forze di compressione discendente. Ancu s'ellu si rompe, pò ancu esse utilizatu è riparatu quantu necessariu. L'equipa stima chì una pista di sbarcu di 100 metri quadrati cù un grossu di dui centimetri puderia esse custruitu in 115 ghjorni.

Stu prughjettu hè una risposta à l'appellu à l'idee gestitu da l'Attività Basiche di l'ESA attraversu a Piattaforma di Innovazione Spaziale Apertu (OSIP), chì cerca idee di ricerca in relazione à a fabricazione è a custruzzione fora di a Terra. U prughjettu PAVER hè statu salutatu cum'è un investimentu efficace, aprendu parechje strade promettenti per più investigazioni.

Quandu l'astronauti si preparanu à vultà à a superficia lunare, a creazione di superfici di strada puderia aumentà significativamente a sicurezza è l'efficienza di l'esplorazione lunare. U prughjettu PAVER presenta una suluzione potenziale à e sfide pusate da a polvara lunare, rendendu a Luna più abitabile è navigabile per e missioni future.

