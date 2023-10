A nova tecnica combina i metudi di imaging per visualizà i prucessi intracellulari

Un squadra di circadori guidata da Peter Dahlberg à u Laboratoriu Naziunale di Accelerazione SLAC sviluppa una tecnica chì combina i metudi di imaging di a tomografia elettronica criogenica (cryo-ET) è a microscopia di fluorescenza super-risoluzione per visualizà i prucessi intracellulari in dettaglio. Dahlberg hà u scopu di unisce i vantaghji di e duie tecniche, chì permettenu l'identificazione di biomolecule specifiche è una vista cumpleta di u so cuntestu cellulare.

A microscopia di fluorescenza super-risoluzione hè efficace à seguità molécule individuali, ma ùn manca infurmazione nantu à l'ambiente cellulare circundante. Cryo-ET, invece, furnisce l'imaghjini d'alta risoluzione di e cellule, ma ùn pò micca identificà è seguità molécule individuali. A tecnica di Dahlberg, chjamata "lumografia correlativa criogenica super-risolta è tomografia elettronica", affronta questa limitazione sovrapponendu l'imaghjini ottenute per i dui metudi per furnisce una visualizazione chjara di a molécula di destinazione è di u so circondu.

Tuttavia, cumminendu queste tecniche richiede ottimisazione significativa è mudificazioni à u microscopiu. Dahlberg è a so squadra anu travagliatu per migliurà un sistema di fresatura di fasci di ioni cuncentrati cù un microscopiu elettronicu à scanning (FIB-SEM) attaccatu per superà e sfide cum'è e cellule di congelazione flash in una piccula griglia è assicurendu a cumpatibilità di i dui metudi di imaging.

Per fà questu, Dahlberg hà mudificatu u FIB-SEM aghjunghjendu un microscopiu otticu. Questa mudificazione permette a cullizzioni di dati di microscopia di fluorescenza senza avè da spustà a griglia, minimizendu cusì u dannu potenziale è a contaminazione.

A squadra hà digià utilizatu sta tecnica per studià u cumpurtamentu di e proteine ​​​​in e cellule batteriche di Caulobacter crescentus, chì sò sottumessi a divisione asimmetrica. I risultati anu furnitu insights preziosi in i prucessi intracellulari è anu u putenziale di mette in luce nantu à i meccanismi simili in e cellule umane.

Dahlberg è a so squadra sò entusiasmati d'utilizà cumplettamente u microscopiu mudificatu è di cuntinuà à avanzà a tecnica. Cumminendu crio-ET è microscopia di fluorescenza super-risoluzione, anu scopu di svelà i misteri di e macchine molecolari chì guidanu i prucessi cellulari fundamentali.

Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences (2020), DOI: 10.1073/pnas.2001849117