Perchè u celu cambia i culori? Capisce a scienza daretu à ella

Avete mai dumandatu perchè u celu cambia i culori in tuttu u ghjornu? Ch'ella sia u bellu celu turchinu in un ghjornu assulanatu o i tonalità vibranti di un tramontu, ci hè una ragione scientifica daretu à questi cambiamenti di culore.

Per capisce perchè u celu pare blu in un ghjornu assulanatu, avemu bisognu di vede cumu a luce di u sole ghjunghje à a Terra. A luce di u sole hè cumpostu di diversi culori è energia chì viaghja in onde. S'è no duvemu diretta u sole à traversu un prisma di cristallu, avemu vistu a separazione di i culori in a forma di un arcubalenu. Questu hè cunnisciutu com'è u spettru di luce visibile è include culori cum'è rossu, aranciu, giallu, verde, blu, indigo è viole.

U culore chì percivemu dipende da a lunghezza d'onda di a luce. Lunghezze d'onda più lunghe appariscenu rosse, mentre chì lunghezze d'onda più brevi, più agitate appariscenu blu o viola. Quandu a luce di u sole entra in l'atmosfera di a Terra, si sparghje da i gasi prisenti. L'atmosfera sparghje principalmente lunghezze d'onda blu, chì hè per quessa chì vedemu un celu blu in un ghjornu chjaru. L'altri culori sò sempre prisenti, ma micca spargugliati, dà l'apparenza di un celu biancu.

L'arcubaleni si verificanu quandu e gocce di pioggia agiscenu cum'è prismi minusculi, currendu è separanu a luce in culori diffirenti. Ancu i nuvuli ponu vede suggerimenti di culori diffirenti, soprattuttu durante l'alba o u tramontu. I nuvuli sò custituiti da gocce d'acqua è cristalli di ghiaccio, chì cuntribuiscenu ancu à a separazione di i culori.

Durante l'alba è u tramontu, i raghji di u sole viaghjanu attraversu più di l'atmosfera di a Terra. Questu risultatu in una diminuzione di a scattering di lunghezze d'onda blu, chì permettenu i culori più caldi per esse più visibili à i nostri ochji. A cumminazzioni di e cundizioni atmosferiche è l'angolo di u sole pruduce i culori stupenti chì assuciamu cù l'alba è i tramonti.

Tuttavia, ci sò altri fattori chì ponu influenzà u culore di u celu. E grande particelle di polvera, a contaminazione, u fumu di u focu salvaticu, u vapore d'acqua è i livelli d'ozone poveri ponu tutti cuntribuisce à u celu chì appare rossu o altri culori inusual. Satelliti cum'è quelli operati da a NASA sò usati per detectà l'aerosols, chì furnisce i previsionisti cun infurmazione preziosa nantu à a qualità di l'aria.

In cunclusioni, i culori chì vedemu in u celu sò influinzati da a scattering of light, cundizioni atmosferichi è a prisenza di particeddi. Ch'ella sia un celu turchinu chjaru o un tramontu mozzafiato, capisce a scienza daretu à questi cambiamenti di culore aghjunghje una strata extra di apprezzazione à u nostru ambiente naturale.

Fonte: CBS News, Kylee Miller - Meteorologu di trasmissione certificatu da a Società Meteorologica Americana