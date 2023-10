Modulu Russu nantu à a Stazione Spaziale Internaziunale Esperienze Perdite di Refrigerante

L'agenza spaziale di Russia, Roscosmos, hà annunziatu u luni chì una fuga di refrigerante hè stata rilevata in u so modulu Nauka attaccatu à a Stazione Spaziale Internaziunale (ISS). A fuga hà affettatu specificamente un sistema di rinfrescamentu di salvezza utilizatu per regulà a temperatura à bordu di l'ISS. Roscosmos hà assicuratu chì l'equipaggiu è a stazione ùn eranu micca in periculu immediatu. L'astronauti sò attualmente valutate a situazione è truvà una suluzione per risolve u prublema.

L'editura genetica mostra u putenziale in a prutezzione di i pollastri da l'influenza aviaria

I ricercatori in u Regnu Unitu anu scupertu chì l'editazione di geni pò offre una prutezzione parziale contra a gripe aviaria in i pollastri. L'influenza aviaria altamente patogena, o a gripe aviaria, hà causatu danni significativi à e pupulazioni di pollame in u mondu da u 2022. Questa avanzata in l'editazione di geni furnisce una nova strategia per mitigà a diffusione di u virus mortale. Modifichendu i geni di i pollastri, i scientisti anu sappiutu parzialmente prutegge l'infizzioni di a gripe aviaria. I risultati puderanu avè implicazioni per a produzzione di pollame è aiutanu à prevene più focu di sta malatia devastante.

A missione Gaganyaan di l'India per fà una prova chjave u 21 d'ottobre

L'ambiziosa missione spaziale di l'India, Gaganyaan, hà da fà una prova cruciale l'ottobre 21. A prova implica lanciari un modulu viotu in u spaziu esterno è rinvià cù successu à a Terra. A missione finale hè prevista per l'annu prossimu è custarà una stima di 90.23 miliardi di rupie indiane ($ 1.08 miliardi). Segnerà a prima missione spaziale di l'equipaggiu di l'India è implica lancià una capsula spaziale abitabile umana cù un equipaggiu di trè à una orbita di 400 km (250 miles) prima di un ritornu sicuru à l'acque indiane. Gaganyaan rapprisenta una tappa significativa in u prugramma spaziale in crescita di l'India.

L'antica tempesta solare rivelata à traversu l'anelli d'arburi in l'Alpi francesi

Un analisi di l'anelli di crescita annuali in l'antichi pini scozzesi in l'Alpi meridionali francesi hà scupertu evidenza di a più grande tempesta solare cunnisciuta. Sta tempesta solare, chì hè accaduta circa 14,300 anni fà, averia causatu disrupzioni severi à a tecnulugia muderna s'ellu hè accadutu in i tempi attuali. A tempesta implicava u sole chì emetteva una splutazioni massiva di particelle energetiche in u spaziu. I ricercatori anu osservatu un incrementu significativu di u radiocarbonu, un isotopo di carbonu, in l'anelli di crescita di l'arbulu resta vicinu à u fiumu Drouzet. Questa scuperta mette in luce l'impattu potenziale di e timpeste solari è a so accadenza storica.

Fonti:

- Fuga di liquidu di raffreddamentu di u modulu russu: Roscosmos

- Edizione di geni è gripe aviaria: Studiu in u Regnu Unitu

- A missione Gaganyaan di l'India: Vice Ministru per a Scienza è a Tecnulugia Jitendra Singh

- Antica tempesta solare: Ricercatori di parechje istituzioni.