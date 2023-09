L'ultima missione spaziale di a NASA hà rializatu una tappa impurtante cum'è una capsula chì cuntene a più grande mostra di terra mai raccolta da un asteroide sbarcatu cù successu in u desertu di l'Utah. A capsula, liberata da a nave spaziale OSIRIS-REx, hà toccu in una zona d'atterrissimu designata à l'ouest di Salt Lake City.

A nave spaziale OSIRIS-REx era stata in missione per cullà un campione da l'asteroide Bennu, chì hà realizatu prima di questu annu. Dumenica, a capsula in forma di gumdrop chì portava a preziosa carica hè rientrata in l'atmosfera di a Terra è si paracaduta in modu sicuru in u desertu di l'Utah.

Questu hè un successu significativu per a NASA, postu chì marca a prima volta chì una mostra da un asteroide hè stata rinviata cù successu à a Terra dapoi chì e missioni Apollo anu riportatu rocce lunari in l'anni 1960 è 1970. I scientisti sò ansiosi di studià a mostra di l'asteroide, postu chì cuntene preziosi insights in a furmazione di u sistema solare è pò furnisce indizi nantu à l'urighjini di a vita nantu à a Terra.

In altre nutizie spaziali, a Forza Spaziale di i Stati Uniti esplora a pussibilità di stabilisce una linea diretta cù a Cina per prevene e crisi in u spaziu. U General Chance Saltzman, u capu di l'operazioni spaziali, hà spressu a necessità di cumunicazione diretta trà a Forza Spaziale è a so contrapartita cinese per rinfurzà e tensioni. Mentre chì e discussioni sò accadute internamente, ùn ci hè ancu statu un impegnu formale cù a Cina.

Stabbilimentu di una linea diretta cù a Cina puderia esse un passu cruciale per assicurà a cooperazione pacifica in u spaziu è evità cunflitti potenziali o malintesi. I Stati Uniti ricunnosce l'impurtanza di a cullaburazione internaziunale in l'esplorazione spaziale è u scopu di favurizà megliu canali di cumunicazione cù tutte e nazioni spaziali.

Tramindui sti sviluppi mette in risaltu u prugressu cuntinuatu è a cooperazione in u campu di l'esplorazione spaziale è l'impurtanza crescente di l'attività spaziale in u mondu mudernu.

