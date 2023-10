L'allarmante perdita di i piaghji di ghiaccio in l'Antartida revelata da l'osservazioni satellitari

L'osservazioni satellitari anu revelatu una perdita di densità di ghiacciu in i piani di ghiacciu di l'Antartida in l'ultimi 25 anni, sottulinendu l'impattu acceleratu di u cambiamentu climaticu. U studiu, chì analizò 100,000 imaghjini di radar satellitari da e missioni Copernicus Sentinel-1 è CryoSat di l'Agenzia Spaziale Europea, hà truvatu chì più di 40% di i banchi di ghiaccio flottante di l'Antartida anu diminuitu significativamente in u voluminu dapoi u 1997. Fora di i 162 banchi di ghiacciu antarticu, 71 sperimentati. una diminuzione di u voluminu, risultatu in una perdita tutale di circa 8.3 trilioni di tunnellate di ghiaccio durante u periodu di studiu.

I scuperti mette in risaltu l'implicazioni putenziali di sta perdita di ghiaccio. Cum'è l'estensioni di e calotte di ghiaccio terrestri di l'Antartida, i scaffali di ghiaccio agiscenu cum'è una barrera chì rallenta u flussu di ghiaccio in l'oceanu, stabilizendu cusì i glaciali. In ogni casu, a perdita di i piaghji di ghiaccio cuntribuisci micca solu à l'aumentu di u nivellu di u mari, ma ancu à a perdita di ghiaccio accelerata in a forma di l'acqua dolce di u glacier chì scorri in l'oceanu. Stu duppiu impattu pone un risicu significativu.

U studiu hà revelatu chì a fusione di i scaffali di ghiaccio hà risultatu in a liberazione di circa 74 trilioni di tunnellate d'acqua fresca in l'oceanu. Stu afflussu di meltwater puderia influenzà a circulazione di l'oceanu, chì ghjoca un rolu vitale in a regulazione di a temperatura globale è u sustegnu di a vita aquatica.

A ricerca hà ancu dimustratu una figura cumplessa di a perdita di ghiaccio in l'Antartida. I scaffali di ghiaccio in u latu uccidintali di u cuntinente, sottumessi à l'acqua più calda per via di e diverse correnti è venti, anu sperimentatu una perdita di ghiaccio più significativa paragunata à quelli di u latu orientali. U Getz Ice Shelf, u più grande di l'Antartida, hà persu 2 trilioni di tunnellate di ghiacciu da u 1997, cù circa 5% di a perdita attribuita à u ghjacciu chì si staccava è si stende in l'oceanu. U 95% restante di a perdita era dovutu à u funnu à a basa di u ghjacciu.

U studiu cuncludi chì quasi a mità di i banchi di ghiacciu in l'Antartida si sò riduzzione senza segnu di ricuperazione, chì indicanu chì ùn sò micca rigenerati sottu a pressione di un clima cale. Questu mette in risaltu a necessità urgente di u monitoraghju satellitare cuntinuatu di l'Antartida, cum'è e missioni Copernicus Sentinel-1 è CryoSat, per seguità è capisce i cambiamenti chì succedenu in stu paisaghju polare remoto.

