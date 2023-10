L'Osservatoriu di u Clima di u Spaziu Profondu cattura una foto spettaculare di l'eclissi solare

U satellita di Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), un sforzu cumunu da a NASA, l'Amministrazione Naziunale di l'Oceanu è l'Atmosferica (NOAA) è a Forza Aria di i Stati Uniti, hà catturatu recentemente una fotografia rimarchevule di l'eclissi solare "anellu di focu" chì hè accadutu u U 14 d'ottobre di u 2023. Questa eclissi fascina milioni di skywatchers in l'America, è a prospettiva unica di DSCOVR da quasi 1 milione di chilometri di distanza furnisce una vista mozzafiato.

L'imaghjina pigliata da DSCOVR mostra u nostru pianeta, cù i so tonalità blu vibranti, contr'à a vasta negrura di u spaziu. In ogni casu, una parte considerableu di l'America di u Nordu pare mutu per via di l'ombra scura di a luna. A missione principale di stu satellitu hè di monitorà u ventu solare è di rinfurzà e previsioni di u clima spaziale. Inoltre, utilizeghja a Camera d'Imaging Polychromatic Imaging (EPIC) di a NASA per osservà a Terra è catturà avvenimenti stupendenti cum'è l'eclissi solare recente.

L'eclissi di u sole sò quandu a luna si allinea trà a Terra è u sole, bluccà u so discu da a nostra perspettiva. Questi allineamenti sò relativamente rari, postu chì l'orbita di a luna intornu à u nostru pianeta hè inclinata da circa 5 gradi paragunatu à l'orbita di a Terra intornu à u sole.

Duranti l'eclissi recente, a luna è u sole parevanu apprussimatamente a stessa dimensione in u celu di a Terra. Tuttavia, l'orbita ellittica di a luna significava chì ùn era micca capace di copre completamente u sole, risultatu in una eclissi annulare o "anellu di focu". In questu tipu d'eclissi, un anellu luminoso di luce circunda u discu lunare. Quelli furtunati per esse in a strada di l'annularità, chì era larga 130 milla, anu vistu stu fenomenu magnificu.

In più di DSCOVR, altri satelliti in orbita di a Terra anu ancu catturatu l'imaghjini è i video di l'eclissi mentre l'ombra di a luna traversava i Stati Uniti da u sudeste.

Fonti:

- Creditu di l'imaghjini: Brett Tingley/Space.com/Future

- NASA

- NOAA

- Forza aerea di i Stati Uniti