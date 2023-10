U celu di notte in uttrovi: allineamenti planetari è eclissi

In u mese di uttrovi, i guardatori di u celu ponu aspittà parechji avvenimenti celesti eccitanti. Quandu u mese principia, a luna hè appena passata piena è pò esse vistu accantu à Jupiter, chì hè trè gradi sud. U ghjornu dopu, Uranu pare ancu trè gradi à u sudu di a luna, ma a luminosità di a luna puderia rende sfida à osservà sti pianeti.

A sera di u 2 d'ottobre, a luna pò esse truvata ghjustu à u sudu di e Pleiadi, à circa 1.1 gradi. À mesure que le mois avance, Pollux sera à 1.4° au nord de la lune le 7 octobre, et Venus sera visible dans le ciel matinal, situé à six degrés au sud d'une fine croissante de lune le 10 octobre.

U 15 d'ottobre marca l'arrivu di a stagione di l'eclissi di vaghjimu, cuminciendu cù una eclissi di u sole annulare. Duranti stu avvenimentu, a luna ùn coprerà micca completamente u sole, risultatu in un annulus in forma di anellu intornu à u latu di u sole. Questa eclissi serà visibile in tuttu l'emisferu uccidintali.

Dopu à l'eclissi, Mars serà situatu vicinu à a luna u 15 d'ottobre, ancu s'è a fine fase di crescente di a luna pò rende difficiule di vede. U 18 d'ottobre, a luna serà à 0.8 gradi à nordu di Antares, è u 24 d'ottobre, Saturnu serà trè gradi à u nordu, cù Nettunu chì appare 1.5 gradi nordu u 25 d'ottobre.

U 28 d'uttrovi porta una luna piena è un'altra eclissi, ma sta volta serà visibile solu in l'emisferu orientali. U 29 d'ottobre, Jupiter è Uranu sarà torna à trè gradi sud, è u mese cuncludi cù e Pleiadi situate à 1.1 gradi nordu di a luna.

Mentre Mercuriu resta oscuratu da u crepuscolo luminoso di a matina è troppu vicinu à u sole per esse vistu, Venus brilla cum'è a "Stella di a mattina" in u sudueste prima di l'alba. U 10 d'ottobre, a luna crescente passerà da Venus, accumpagnata da a prisenza di Regulus, a stella luminosa in a custellazione di u Leone.

In quantu à Mars, ferma troppu vicinu à u sole per esse osservatu, mentri Jupiter domina u celu di notte, diventendu sempre più luminoso è apparente in tutta a notte. Saturnu, situatu altu in u celu notturnu, offre una maravigliosa opportunità per i telescopi di telescopiu per assistisce à a bellezza di u Planet Ringed è possibbilmente spottà alcune di e so lune nantu à u fondu scuru. Uranu è Jupiter ponu ancu esse vistu inseme duie volte in u mese, cù a luna.

Infine, Neptune, avendu pocu passatu l'opposizione, pò esse osservatu cù l'aiutu di strumenti ottichi per a maiò parte di a notte. Inoltre, a luce zodiacale, una luce debole causata da a luce di u sole chì sparghje a polvera interplanetaria, pò esse vistu prima di u crepusculu di a matina orientale per a mità di duie settimane d'ottobre.

Cù questi eccitanti avvenimenti celesti chì si sò accaduti, i dilettanti di l'astronumia sò in un trattatu stu mese. Ch'ella sia testimone di allineamenti planetari, eclissi, o esplorendu u celu di notte cù un telescopiu, ci hè assai per scopre è maravigliate.

Fonte: James Edgar, Editore di l'Observer's Handbook, Royal Astronomical Society of Canada

Definizione:

- Avvenimenti celesti: Fenomeni chì si verificanu in u celu, cum'è allineamenti planetari, eclissi, è u muvimentu di i corpi celesti.

– Eclissi solare annulare : Un tipu d'eclissi solare induve a luna ùn copre micca cumplettamente u sole, risultatu in una forma di u sole di u sole intornu à u bordu di a luna.

- Opposizione: L'allineamentu di un pianeta cù a Terra è u sole, cù a Terra situata trà i dui.

- Lumière zodiacale : un éclat faible en forme de cône qui apparaît le long de l'écliptique (le chemin du soleil, de la lune et des planètes) après le coucher du soleil ou avant l'alba.

- Royal Astronomical Society of Canada (RASC): Una urganizazione dedicata à l'avanzamentu è a prumuzione di l'astronomia in Canada.

Nota: l'URL di l'articulu originale è l'imaghjini sò stati eliminati.