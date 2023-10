Una soluzione ecologica per sguassà i microplastici da l'acqua

I ricercatori di l'Istitutu Coreanu di Scienza è Tecnulugia (KIST) anu sviluppatu un materiale ecologicu chì pò sguassà in modu efficace i microplastici da l'acqua. I microplastici, chì sò rifiuti plastichi chì si rompenu cù u tempu in particelle più chjuche di 20 μm, ponenu un risicu significativu per l'ambiente è per a salute. I stabilimenti di trattamentu di l'acqua attuale ùn sò micca capaci di caccià i microplastici più chjuchi di 20 μm, chì rende necessariu di truvà suluzioni alternative.

U duttore Jae-Woo Choi è a so squadra in u Centru per a Ricerca di u Ciclu di l'Acqua in KIST anu sviluppatu un floculante solidu basatu in scheletri di metallu organicu chì pò aggregate nanoplastiche sottu irradiazione di luce visibile. U materiale hè basatu annantu à u turchinu prussianu, una sustanza basata in strutture metalliche organiche chì hè stata aduprata prima per adsorbe elementi radiuattivi da l'acqua residua.

I circadori anu scupertu chì u blu prussianu pò aggregate in modu efficace i microplastici sottu a luce visibile. Dopu anu sviluppatu un materiale chì maximizeghja l'efficienza di aggregazione di u blu prussianu aghjustendu a struttura di cristalli. Quandu u materiale hè irradiatu cù luce visibile, i microplastici quant'è 0.15 μm ponu esse agglomerati à una dimensione di circa 4,100 volte più grande, facenu più faciule da sguassà.

In esperimenti, i circadori anu pussutu caccià finu à u 99% di i microplastici da l'acqua cù u materiale sviluppatu. Inoltre, u materiale pò floculà i microplastici più di trè volte u so propiu pesu, superendu i floculanti convenzionali chì utilizanu ferru o aluminiu per circa 250 volte.

Questa suluzione ecunomica ùn solu elimina in modu efficace i microplastici, ma ancu usa u blu prussianu, chì hè innocu à u corpu umanu. Hè un floculante solidu, facendu faciule per ricuperà i residui in l'acqua, è usa a luce naturale cum'è una fonte d'energia, risultatu in un prucessu di bassa energia.

I circadori crèdenu chì sta tecnulugia hà un altu potenziale per a cummercializazione è pò esse appiicata à i fiumi generali, impianti di trattamentu di l'acqua residuale è e piante di purificazione d'acqua. In più di i microplastici, u materiale pò ancu esse usatu per sguassà altre contaminanti da i sistemi d'acqua.

A ricerca, sustinuta da u Ministeru di a Scienza è l'ICT, hè stata publicata u 1 d'ottobre in a rivista internaziunale Water Research.

Source:

- Istitutu Coreanu di Scienza è Tecnulugia (KIST)