I Cosmonauti Russi Lancianu Satelliti Studenti Durante u Spaziu per Studià e Vele Solari

I cosmonauti russi Oleg Kononenko è Nikolay Chub anu lanciatu cù successu u satellitu studiente "Parus-MGTU" mentre facianu una camminata spaziale. In parte di un esperimentu, u satellitu hà per scopu di investigà u muvimentu di e vele solari. U dispusitivu di lanciamentu, sviluppatu da i studienti di l'Università Tecnica Statale Bauman di Mosca, assicura una trajectoria lineare per u nanosatellite, chì furnisce un requisitu cruciale per implementazioni futuri di satelliti.

L'ughjettu primariu di a camminata spaziale di Kononenko è Chub era di disconnect u ciclu di radiatore secundariu di u modulu "Nauka" da u ciclu di u modulu principale. Questa azzione era necessaria per una fuga chì hè accaduta u 9 d'ottobre. I cosmonauti anu inspeccionatu è fotografiatu u locu micca sigillatu, chì permettenu à i specialisti in a Terra per analizà è determinà a fonte di a violazione.

Dopu à u dispiegamentu di u satellitu, i cosmonauti supervisioneranu u dispiegamentu di a vela solare, aspittendu chì l'aghjustamenti à a lunghezza di a vela esposta à e particelle cariche di u sole facilitanu a spinta di a nave spaziale è e mudificazioni orbitali.

In più di lancià u satellitu, Kononenko è Chub anu ancu realizatu un esperimentu di radar chjamatu "Napor-MiniRSA" nantu à u modulu "Nauka". L'esperimentu hà per scopu di monitorà a superficia di a Terra per scopi ambientali, d'emergenza è di gestione di risorse naturali. L'investigazione hè guidata da a Corporazione Rocket and Space "Energia".

Duranti a so camminata spaziale, se cuncede un tempu extra, Kononenko è Chub rimpiazzaranu i platti di assicurazione chì fissanu i cavi in ​​a so pusizioni ancassi nantu à u modulu di serviziu "Zvezda". Stu compitu cruciale assicura a funziunalità propria è a sicurità di u modulu.

A caminata spaziale hà cuminciatu à 20:49 ora di Mosca (17:49 UTC, 23:19 IST), cù l'apertura di u picculu modulu di ricerca "Poisk". I cosmonauti passanu un totale di 6 ore è 52 minuti fora di a Stazione Spaziale Internaziunale. Questa missione particulari marca a so prima camminata spaziale dapoi l'arrivu à l'ISS u 15 di settembre di u 2023, facendu a sesta camminata spaziale russa di l'annu. Mentre Chub si avventura fora di l'ISS per a prima volta per u travagliu, hè a sesta camminata spaziale di Kononenko.

