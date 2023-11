A Russia hà messu in vista una missione rivoluzionaria: mandà cosmonauti à a Luna per a prima volta in a storia. Sicondu l'agenza di stampa statale TASS, a corporazione russa rispunsevule per i voli spaziali tripulati hà revelatu i piani per i cosmonauti per visità a Luna in a prossima dicada. Stu ambiziosu sforzu include a custruzzione di una basa lunare da u 2031.

Vladimir Solovyov di RKK Energia, a corporazione statale daretu à u pianu, hà presentatu un prugettu di pruposta chì mette in risaltu l'intenzione di Russia per ottene un sbarcu lunare è stabilisce una basa nantu à a Luna. A pruposta enfatiza l'esplorazione è l'utilizazione di e risorse di a Luna.

Mentre chì u prugramma spaziale recente di Russia hà affruntatu sfide, cum'è u fallimentu di a nave spaziale Luna-25 in Aostu, a determinazione di u paese di ricuperà a so antica prudenza ferma forte. A missione Luna-25 hà u scopu di diventà a prima nave spaziale à sbarcà nantu à u polu sudu di a luna, induve i scientisti credenu chì elementi preziosi è acqua congelata pò esse. U crash di a nave spaziale hè stata attribuita à un fallimentu di u mutore è a pausa prolongata in l'esplorazione lunare di Russia.

Alors que l'atterrissage sur la lune de l'astronaute américain Neil Armstrong en 1969 reste un moment emblématique de l'histoire, c'est la mission Luna-2 de l'Union Soviétique en 1959 qui a atteint la première surface de la Lune. In seguitu, in u 1966, a missione Luna-9 hà realizatu l'impresa significativa di fà un atterrissimu dolce nantu à a luna.

Cù questi successi passati è i piani attuali per e missioni tripulate, a Russia hè pronta à fà più cuntributi impressiunanti à l'esplorazione spaziale. A visione di stabilisce una basa lunare da u 2031 mostra a determinazione di a Russia à ghjucà un rolu significativu in future missioni lunari.

