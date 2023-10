SpaceX spinge per una licenza di lanciu più veloce

Riassuntu: SpaceX face pressione nantu à l'Amministrazione Federale di l'Aviazione (FAA) per accelerà u prucessu di licenze di lanciamentu. U cohettu Starship di a cumpagnia hè prontu per una seconda prova di volu ma aspetta l'appruvazioni regulatori finali. SpaceX spera di lancià durante a prima mità di nuvembre. Intantu, Virgin Galactic pensa à vulà a so sesta missione in sei mesi u 2 di nuvembre. I picculi cumpagnie di lanciamentu si battenu per cumpete cù i prezzi bassi di SpaceX per e missioni Falcon 9. A pusizione dominante di SpaceX in u mercatu hà avutu un effettu "enormemente chilling" nantu à a piccula industria di lanciamentu. SpaceX offre opportunità di lanciamentu di rideshare per i picculi satelliti finu à $ 5,500 per kilogramu, un prezzu assai più bassu di ciò chì offrenu i picculi veiculi dedicati. Trè cumpagnie americane, SpaceX, Blue Origin, è Virgin Galactic, anu dumandatu una estensione di u periodu di apprendimentu prima di implementà e novi regulazioni federali di sicurezza per e missioni spaziali cummerciale umane. A moratoria di 20 anni nantu à i regulamenti federali hè prevista à scade u 1 di ghjennaghju.

SpaceX intensifica i so sforzi per ottene una licenza di lanciamentu più veloce da l'Amministrazione Federale di l'Aviazione (FAA). A cumpagnia hà finitu i preparativi necessarii per una seconda prova di volu di u so cohete Starship, ma aspetta l'appruvazioni regulatori finali. A prima data di lanciamentu pussibule hè avà in a prima mità di nuvembre. Virgin Galactic, invece, si prepara per a so sesta missione in sei mesi, prevista per u 2 di nuvembre.

Tuttavia, e piccule cumpagnie di lanciamentu anu affruntatu sfide in a cumpetizione cù i prezzi bassi di SpaceX per e missioni Falcon 9. I dirigenti di l'industria anu dichjaratu chì a pusizione dominante di SpaceX in u mercatu hà avutu un impattu significativu nantu à a piccula industria di lanciamentu, facendu difficiule per elli à cumpete nantu à u prezzu. SpaceX offre attualmente opportunità di lanciamentu di rideshare per i satelliti chjuchi finu à $ 5,500 per kilogramu. Mentre chì questi prezzi sò aumentati da l'iniziali $ 5,000 per kilogramu, fermanu sempre assai sottu à ciò chì offrenu i veiculi di lanciamentu dedicati.

Inoltre, trè cumpagnie americane, SpaceX, Blue Origin, è Virgin Galactic, si sò riuniti per dumandà una estensione di u periodu di apprendimentu prima di implementà e novi regulazioni federali di sicurezza per e missioni spaziali umane cummerciale. L'attuale moratoria di 20 anni nantu à i rigulamenti federali hè scadutu u 1 di ghjennaghju. L'imprese crede chì l'industria ùn hè micca abbastanza matura per aduttà novi reguli di sicurezza, è travaglianu cù a FAA è altre agenzie di u guvernu per stabilisce una nova sicurezza. quadru per u trasportu spaziale.

