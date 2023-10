I scientisti anu acquistatu una cunniscenza più profonda di a furmazione di a luna è a so età per mezu di l'esaminazione di i cristalli truvati in i campioni di roccia raccolti durante a missione Apollo 17 in u 1972. Prima, si credeva chì a luna si formava circa 4.4 miliardi d'anni fà. Tuttavia, basatu annantu à l'analisi di i cristalli di zircone, i circadori suggerenu avà chì a luna pò esse circa 40 milioni d'anni più vechja di ciò chì si pensava prima, data di 4.46 miliardi d'anni.

L'ipotesi principale per a furmazione lunare hè l'impattu di un ughjettu di a dimensione di Marte chjamatu Theia chì scontra cù a Terra primitiva, chì hà liberatu a roccia fusa in u spaziu. Questi débris eventualmente s'uniscenu per furmà a luna. Mentre chì l'ipotesi hè largamente accettata, u timing exactu di a furmazione di a luna hè statu difficiule di determinà.

I cristalli di zircone truvati in u frammentu di roccia cullatu da l'astronauta Harrison Schmitt anu ghjucatu un rolu cruciale in a determinazione di l'età di a luna. Utilizendu una tecnica chjamata tomografia di sonda atomica, i scientisti anu sappiutu cunfirmà l'età di i cristalli, chì si furmò dopu à l'impattu gigante. A prisenza di cristalli di zircone, chì sò cunnisciuti per esse estremamente durable, in i campioni di a Terra, di Marte è di a luna mette in risaltu u so significatu per capiscenu a storia iniziale di i corpi celesti.

A ricerca realizata da una squadra di scientisti, guidata da u cosmochimista Philipp Heck, hà fattu luce nantu à un altru aspettu di l'impattu di a luna in a Terra. A colisazione chì hà furmatu a luna hà avutu un effettu cataclismicu nantu à a Terra, alterandu a so velocità di rotazione. Inoltre, e forze gravitazionali di a luna anu ghjucatu un rolu cruciale in stabilizà l'inclinazione assiale di a Terra è rallentà a so velocità di rotazione. Questi fattori anu avutu un impattu prufondu nantu à u clima di a Terra è a so capacità di sustene a vita.

U studiu ùn solu furnisce insights preziosi nantu à a furmazione di a luna è a storia di a Terra, ma ancu mette in risaltu l'impurtanza di esaminà i materiali raccolti da e missioni spaziali realizate parechji decennii fà. Tecniche analitiche avanzate, cum'è a tomografia di sonda atomica, anu permessu à i scientisti di scopre nova infurmazione da e mostre raccolte durante e missioni Apollo. A ricerca cuntinua è l'esplorazione di a luna ùn solu migliurà a nostra cunniscenza di u nostru vicinu celeste, ma ancu apre a strada per futuri esplorazioni in u spaziu prufondu.

