Rinvivisce i Coral Reefs cù Assistenza Robotica

U cambiamentu climaticu pone una minaccia significativa per i scoglii di coralli in u mondu, cù l'aumentu di a temperatura è l'acidificazione chì causanu u bleaching coralli è a morte. I sforzi tradiziunali di risturazione di coralli sò basati nantu à metudi lenti è costosi, cum'è u trasplante di frammenti di coralli nantu à i scoglii danatu. Tuttavia, u biologu marinu Taryn Foster da l'Isule Abrolhos in l'Australia Occidentale hè pruvatu un novu approcciu per accelerà a rinascita di u scogliu.

A Sra Foster hà sviluppatu un sistema chì implica l'injertu di frammenti di coralli in picculi tappi è i mette nantu à una basa modellata fatta di cimentu di calcariu. Stu metudu bypasses anni di crescita di calcificazione è permette à u corallo di cresce rapidamente. Finu a ora, i risultati sò stati promettenti, cù diverse spezie di coralli chì prosperanu in stu novu habitat.

Per accelerà più u prucessu, a Sra Foster hà assuciatu cù a cumpagnia di software di ingegneria Autodesk, basata in San Francisco. I ricercatori di Autodesk anu furmatu un sistema di intelligenza artificiale per cuntrullà i robot di cullaburazione, o cobot, chì travaglianu à fiancu di l'omu. Queste braccia robotiche ponu ingerisce o cola frammenti di corallo nantu à i tappi di sementi è i mette in a basa. I robots sò adepti per trattà e variazioni in e forme di coralli è ricunnosce cumu si tratta.

Tuttavia, ci sò sfide in u muvimentu di sta tecnulugia fora di u laboratoriu è in u mondu reale. A manipulazione delicata di u corallo umitu è ​​vivu hè necessariu, è l'effettu corrosivu di l'acqua salata nantu à l'elettronica deve esse indirizzatu. Inoltre, u costu altu di una tale tecnulugia hè una cunsiderazione. Per aiutà à finanzà u prughjettu, l'impresa di start-up di a Sra Foster, Coralmaker, pensa à emette crediti di biodiversità chì funzionanu in modu simili à i crediti di carbone, cù l'industria turistica chì hè un cliente potenziale.

Altre iniziative per restaurà i scoglii di coralli includenu a sementa di coralli, induve e larve di coralli sò cultivate in un laboratoriu prima di esse seminate nantu à i scoglii degradati. I scientisti anu ancu esploratu l'allevamentu di "super coralli" più resistenti è cunsiderendu idee radicali, cum'è i nuvuli di geo-ingegneria per prutege u corallo da u calore eccessivu. Inoltre, i circadori utilizanu u sonu per valutà a salute di i scoglii è attrae i pesci, cù altoparlanti sottu à l'acqua chì ghjucanu soni sani per aiutà à a ricuperazione di u scogliu.

Mentre ùn ci hè micca una solu suluzione unica per u prublema cumplessu di a risturazione di u corallo, questi approcci innovatori offrenu speranza per a sopravvivenza è a rinascita di questi ecosistemi impurtanti.

