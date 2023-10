Eclissi solare "Ring of Fire": una vista chì vale a pena aspittà

L'eclissi solare annulare chì vene stu weekend, cunnisciutu ancu "l'anellu di focu", serà un spettaculu stupente per quelli chì furtunatu di assistisce. Ancu s'ellu ùn pò micca esse visibile in u Pennsylvania occidentali, questa eclissi serà sempre una vista fresca per quelli chì anu un celu chjaru. Sfurtunatamente, i nuvuli è a pioggia sò previsti per impediscenu a visibilità u sabbatu.

Una eclissi annulare si verifica quandu a luna pare più chjuca di u sole, creendu un anellu di luce di u sole intornu à a luna scura. Hè per quessa hè spessu chjamatu "anellu di focu". Toutefois, la lune ne couvre jamais complètement le soleil, contrairement à une éclipse totale de soleil où la lune et le soleil ont à peu près la même taille, ce qui fait que le soleil est complètement bloqué.

Fortunatamente, per quelli in Pennsylvania uccidentale, ci sarà un'altra occasione di tistimunià un eclissi sulari tutale l'8 d'aprile di u 2024. Stu raru avvenimentu hè definitu chì vale a pena di pianificà, postu chì offre l'uppurtunità di tistimunià a luna chì oscura completamente u sole. Per sapè induve pudete assistisce à l'eclissi di stu weekend in i Stati Uniti, pudete riferite à a mappa furnita da a NASA.

Fonti:

- NASA