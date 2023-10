Ottobre 2023 per purtà Avvenimenti Astronomichi Rari: Eclissi Solari è Lunari

L'amatori di u spaziu aspettanu cù impazienza dui avvenimenti celesti rari previsti per uttrovi 2023. Prima, u 14 d'ottobre, ci sarà una eclissi solare parziale, cunnisciuta ancu com'è eclissi "anellu di focu", visibile in a maiò parte di l'America per a prima volta dapoi. 2012. L'eclissi si move da a costa di l'Oregon à u Golfu di u Messicu, chì furnisce milioni di persone in l'Emisferu Occidentale cù l'uppurtunità di tistimunià stu fenomenu stupente. Duranti sta eclissi, a Luna formarà un circhiu cuncentricu, lascendu u bordu scupertu di u Sole espostu, s'assumiglia à un anellu di focu. A prutezzione di l'ochji specializata hè necessaria quandu si osserva stu tipu d'eclissi di u sole.

Ancu l'anellu di l'eclissi solare di u focu ùn serà micca visibile da l'India, e persone interessate da u mondu sanu ponu fighjà via a trasmissione ufficiale di a NASA dispunibule nantu à u so canali YouTube. L'eclissi principiarà in Oregon è cuncluderà in Texas. A NASA hà furnitu una opzione "avvisami" in u so canali YouTube per l'utilizatori chì vulianu riceve avvisi nantu à a trasmissione in diretta. L'eclissi di u sole hà da principià à 11:29 pm IST u 14 ottobre di u 2023, è finisce à 11:34 pm u stessu ghjornu.

L'eclissi di u sole si trova quandu a Luna hè in u so puntu più luntanu da a Terra è passa davanti à u Sole. Perchè a Luna pare più chjuca di u Soli per via di a so distanza da a Terra, ùn copre micca cumplettamente u Sole, risultatu in un aspettu anellu durante una eclissi di u sole annulare.

Inoltre, una eclissi di luna hè prevista per u 28 d'ottobre di u 2023. L'eclissi di luna si verificanu quandu a Terra si trova trà u Sole è a Luna, facennu chì l'ombra di a Terra sia ghjunta nantu à a superficia di a Luna. Questi avvenimenti fascinanti sò solu durante a luna piena. L'eclissi lunare imminente serà visibile da diverse regioni, cumprese l'Asia, a Russia, l'Africa, l'Americhe, l'Europa, l'Antartida è l'Oceania.

In New Delhi, l'eclissi lunare pò esse osservatu in u celu sud-ovest cù a Luna posizionata à 62 gradi sopra l'orizzonte. U puntu massimu di l'eclissi in India hè previstu à 1:45 am, durante u quale 12% di a superficia lunare serà in ombra.

Questi rari avvenimenti astronomichi furniscenu una excelente opportunità per l'individui in u globu per tistimunià è apprezzà a bellezza di u nostru universu.

