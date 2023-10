Una rara eclissi solare "Ring of Fire" per grazia u celu u 14 d'ottobre

U mondu serà tistimuniatu di un avvenimentu celeste raru u 14 d'ottobre, cum'è una eclissi solare "anellu di focu" appare in u celu. Duranti stu fenominu, a Luna passerà davanti à u Sole, creendu un effettu anellu o annulus notevuli. Questa vista spettaculare serà visibile in parte di l'Europa è l'Americhi, ma sfurtunatamenti, ùn serà micca visibile in u subcontinente indianu.

L'eclissi di u sole hè previstu di principià à 11:29 PM (IST) u 14 d'ottobre è cuncludi à 11:37 PM (IST). Tuttavia, mentri l'Indiani ponu mancassi di vede stu avvenimentu mozzafiato in persona, anu l'opzione di fighjà in linea. A NASA trasmetterà l'eclissi nantu à u so canale ufficiale di YouTube, dendu una opportunità di visualizazione in diretta per i dilettanti in u mondu sanu.

L'eclissi di sulari annulari si trova quandu a Luna hè in u so puntu più luntanu da a Terra, passendu trà u Sole è u nostru pianeta. Stu pusizziunamentu risultatu in un anellu di u sole, spessu chjamatu "anellu di focu". Hè impurtante di nutà chì una eclissi annulare hè sfarente di una eclissi sulari tutale, induve a Luna appare grande quant'è u Sole per via di a so vicinanza più vicinu à a Terra.

U percorsu di l'eclissi annulare attraverserà da a costa di l'Oregon à a Costa di u Golfu di Texas. L'osservatori in parechji stati di i Stati Uniti, cumpresi Oregon, Nevada, Utah, Novu Messicu, Texas, è parti di California, Idaho, Colorado è Arizona, avaranu l'uppurtunità di vede stu avvenimentu celeste se e cundizioni climatichi permettenu. L'eclissi hà da cuntinuà u so viaghju annantu à u Messicu, l'America Centrale è l'America Sudamerica prima di cuncludi in l'Oceanu Atlanticu à u tramontu.

Hè cruciale di piglià precauzioni mentre vede l'eclissi solare. Fighjendu direttamente à u Sole durante una eclissi di u sole annulare senza prutezzione di l'ochju specializata pò causà danni permanenti à l'ochji. L'usu di occhiali eclissi cù u numeru di riferimentu ISO 12312-2 hè essenziale per salvaguardà i vostri ochji. Hè cunsigliatu ancu di evità l'usu di camere, telescopi, binoculi o apparecchi ottici per vede u Sole senza filtri adatti. In alternativa, un proiettore pinhole pò esse usatu cum'è una alternativa sicura per assistisce à stu spettaculare avvenimentu astronomicu.

