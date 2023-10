Prossimi Avvenimenti Celestiali da Fighjà: Eclissi Annulare è Eclissi Solare Totale

In i prossimi mesi, dui avvenimenti celesti straordinarii captivaranu i telespettatori in l'America. U 14 d'ottobre di u 2023, ci sarà una eclissi anulare "anellu di focu", seguita da una eclissi di u sole tutale l'8 d'aprile di u 2024. I dui avvenimenti saranu quandu a luna passa trà a Terra è u sole, furnisce i spettatori cù una vista rimarchevule. .

Mentre chì l'eclissi di u sole tutale attrae più attenzione per via di a prumessa di a tutalità, ci hè ancu un interessu crescente in i zoni longu u percorsu di l'eclissi annulari. U situ web di car-sharing Turo hà nutatu un aumentu di e riservazioni di vitture in e cità maiò situate in u percorsu di l'eclissi anulare, cum'è Oregon, New Mexico è Texas. In listessu modu, Booking.com hà signalatu un aumentu di e ricerche per San Antonio, Texas, a più grande cità di i Stati Uniti in u percorsu di l'eclissi anulare.

Duranti l'eclissi anulare, chì principia nantu à a costa di l'Oregon è finisce in Texas, a luna coprerà più di 90% di a superficia di u sole, creendu un effettu "anellu di focu" quandu si vede cù vetri protettivi. U percorsu di l'eclissi cuntinueghja attraversu l'America Centrale è Sudamerica prima di finisce à u tramontu annantu à l'Oceanu Atlanticu.

Ancu s'ellu ùn hè micca scuru cum'è una eclissi di u sole tutale, l'eclissi annulari offre alcune osservazioni uniche. U prufessore Mark Littmann suggerisce chì u celu pò piglià culori inusual, è puderia esse un ligeru effettu di rinfrescante. Questu avvenimentu serve cum'è una anticipazione per l'eclissi di u sole tutale di u 2024 assai attesu, salutatu cum'è l'epitome di a visualizazione di l'eclissi.

A visualizazione di un eclissi annulari hè una rara opportunità, postu chì u prossimu nantu à i Stati Uniti cuntigui ùn accade micca finu à u 2046. Per quelli chì si trovanu in u percorsu di l'eclissi chì anu una vista chjara, vede l'"anellu di focu" serve com'è un ricordu captivante di u nostru postu in l'universu.

Per i fotògrafi chì interessanu à catturà scatti di u sole eclissi, i parchi naziunali di Utah, cumpresu u Parcu Naziunale di Bryce Canyon è u Monumentu Naziunale di Grand-Staircase Escalante, sò lochi ideali. Tuttavia, i Parchi Tribali Navajo, cum'è Monument Valley, seranu chjusi durante l'eclissi annulari per via di u so significatu sacru.

In u Novu Messicu, Albuquerque è Roswell offrenu punti di vista eccellenti per osservà l'eclissi annulari. In queste cità, i telespettatori ponu sperienze l'avvenimentu da una alta altitudine, furnisce una perspettiva unica.

Questi avvenimenti celesti chì venenu offrenu una chance per i viaghjatori è l'amatori di l'astronomia di tistimunià a bellezza è a maraviglia di l'universu in una manera veramente notevuli.

Definizione:

– Eclipse annulare : Un tipu d'eclissi di u sole chì si verifica quandu a luna copre u centru di u sole, lascendu un anellu di luce di u sole visibile intornu à i so bordi.

- Eclissi di u sole tutale: Un tipu d'eclissi di u sole induve a luna copre cumpletamente u sole, lampendu una ombra nantu à a Terra.

