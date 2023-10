U mondu sottumarinu hè spessu percepitu cum'è un locu silenziu è tranquillu. Tuttavia, sta nuzione ùn pudia esse più luntanu da a verità. À u cuntrariu di a credenza populari, l'oceanu hè pienu di sonu, da i canti inquietanti di balene bobba à e cumplesse rete di cumunicazione di diverse spezie di pisci. In fatti, u sonu viaghja più veloce è più luntanu in l'acqua chè in l'aria, facendu un elementu essenziale di a vita marina.

Hè fascinante per cunsiderà cumu a nostra cunniscenza di l'oceanu è i so abitanti hà evolutu cù u tempu. In u 1943, l'ingegneru francese Emile Gagnon è u tenente navali Jacques Cousteau inventavanu l'Apparechju di Respirazione Subacquea (SCUBA), chì hà rivoluzionatu a nostra capacità di scopra a prufundità di u mare. Cousteau, cù i so documentarii televisivi rivoluzionarii, hà ghjucatu un rolu cruciale in a popularisazione è a luce nantu à e meraviglie di a vita di l'oceanu, cum'è David Attenborough oghje.

In tutta a storia, avemu vistu erroneamente l'oceanu cum'è un regnu silenziosu. E nostre orecchie, sintonizzate cù vibrazioni di l'aria, luttanu per percive u paisaghju di u sonu sottumarinu. Cousteau stessu crede chì u sonu era assente in u prufondu. Tuttavia, sapemu avà chì l'oceanu hè una sinfonia di soni, cù criaturi marini chì utilizanu vocalizazioni cumplessi per a cumunicazione, a navigazione è a caccia.

Ma cum'è cù parechje sfide ambientali, l'attività umana hà disturbatu stu equilibriu delicatu. A contaminazione di u rumore da fonti cum'è i mutori di i navi, l'installazione di turbine eoliche è l'esercizii navali hè in crescita constantemente da a Rivuluzione Industriale. U ronziu cuntinuu di u rumore sottumarinu hà obligatu l'animali marini, cum'è e balene, à gridà più forte per esse intesu sopra a cacofonia.

Sfurtunatamente, un novu studiu da l'Università di Utrecht porta ancu più notizie riguardanti. I circadori anu truvatu chì u riscaldamentu di l'oceanu, guidatu da u cambiamentu climaticu, aggrava u prublema di a contaminazione acustica sottumarina. L'acque più calde è più acide aumentanu a trasmissione di u sonu attraversu l'acqua, facendu l'oceanu ancu più rumoroso. U cambiamentu climaticu porta ancu à a stratificazione in l'Atlanticu Nordu, creendu un "canale di u sonu" chì permette à u rumore di viaghjà più.

L'impattu di sta crescente contaminazione di u rumore sottumarinu hè significativu è di vasta portata. A vita marina si basa in u sonu per a sopravvivenza, da truvà cumpagnie à localizà l'alimentariu è evitendu i predatori. I paisaghji sonori disturbati ponu disturbà questi prucessi vitali, purtendu à a diminuzione di a pupulazione è i squilibri di l'ecosistema.

Per prutege l'ambiente acusticu delicatu di l'oceanu, hè cruciale per riduce e fonti umane di u sonu sottumarinu è mitigà l'effetti di u cambiamentu climaticu. Rigulamenti più stretti nantu à u trasportu, l'attività di custruzzione è l'esercizii navali ponu aiutà à minimizzà l'impattu. Inoltre, l'advocacy per e pratiche sostenibili è a preservazione di l'abitati marini hè essenziale per a priservà u paisaghju naturali di i nostri oceani.

Allora, a prossima volta chì cuntemplate l'immensità di l'oceanu, ricordate chì sottu à a so superficia apparentemente serena si trova un mondu vivu cù u sonu - un mondu chì duvemu sforzà di prutezzione per tutti i so abitanti.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Cumu hè statu inventatu l'apparechju di respirazione subacquea (SCUBA)?

A: U SCUBA hè statu inventatu in u 1943 da l'ingegneru francese Emile Gagnon è u tenente navali Jacques Cousteau.

Q: Cumu a nostra cunniscenza di u sonu di l'oceanu hà cambiatu cù u tempu?

A: In principiu, si crede chì l'oceanu era silenziu. Tuttavia, avà sapemu chì u mondu sottumarinu hè pienu di una varietà diversa di soni, da i canti di i baleni à i metudi di cumunicazione di diverse spezie di pesci.

Q: Cumu l'inquinamentu di u sonu sottumarinu impacta a vita marina?

A: A contaminazione di u rumore disturba i prucessi vitali di cumunicazione è di navigazione per l'animali marini, purtendu à u putenziale diminuzione di a pupulazione è i squilibri di l'ecosistema.

Q: Cumu u cambiamentu climaticu cuntribuisce à a contaminazione di u rumore sottumarinu?

A: U riscaldamentu di l'oceanu è l'aumentu di l'acidità, guidati da u cambiamentu climaticu, aumentanu a trasmissione di u sonu attraversu l'acqua, facendu u paisaghju di u sonu sottumarinu più forte è più disruptive.

Q: Chì pò esse fattu per mitigà a contaminazione di u rumore sottumarinu ?

A: L'implementazione di regulazioni più strette nantu à e fonti umane di rumore sottumarinu è piglià misure per affruntà u cambiamentu climaticu pò aiutà à mitigà l'impattu di a contaminazione di u rumore sottumarinu nantu à a vita marina.

Fonte: Università di Utrecht https://www.utrechtuniversity.nl/