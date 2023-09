Un studiu recente publicatu in a rivista Nature Plants hà sfidatu a credenza longa chì e piante evuluzione cù un sbattimentu bruscu di cambiamentu prima di a so storia, simili à l'animali. U studiu palesa chì l'evoluzione di e piante hè custituita da longu periudi di cambiamenti graduali puntuati da brevi scoppi di innovazioni à grande scala, in particulare in risposta à e sfide ambientali.

Co-autore principale, u prufessore Philip Donoghue di l'Università di Bristol, spiegò chì e piante sparte un antenatu cumunu chì hè urigginatu in u mare più di un miliardo d'anni fà. I circadori vulianu pruvà se l'evoluzione di a pianta seguitava un prucessu lentu è cuntinuu o s'ellu avia una rapida splutazioni di cambiamentu. Sorprendentemente, u studiu hà truvatu chì l'evoluzione di e piante era una mistura di i dui, cù longu periodi di cambiamentu graduali interrotti da brevi scontri d'innuvazione. Sti sbocchi d'innuvazione permettenu à e piante di superà e sfide di campà in terra secca.

Per pruvà a so tiuria, i scientisti anu analizatu e similitudini è e differenze di 248 gruppi di piante, chì varienu da a scuma di stagni unicellulari à e piante di terra, cum'è muschi, felci, pini, coniferi è fiori. Anu ancu esaminatu 160 gruppi di piante estinti cunnisciuti solu da u registru fossili.

I circadori anu truvatu chì i cambiamenti in u disignu anatomicu di a pianta si sò accaduti cù l'avvenimenti in quale l'intera composizione genetica cellulare hè stata radduppiata. Inoltre, i grandi impulsi di l'evoluzione anatomica di e piante sò stati assuciati cù a sfida di vive è di ripruduce in ambienti sempre più secchi mentre e piante passanu da u mare à a terra.

U studiu ùn solu furnisce novi insights nantu à cumu si evuluzionevanu e piante in l'ultimi miliardi d'anni, ma suggerisce ancu chì u mudellu di scoppi episodichi d'innuvazione hè un pianu generale per a vita multicellulare cumplessa, vistu ancu in animali è fungi.

In generale, sta ricerca offre una cunniscenza rivista di l'evoluzione di e piante, chì mostra chì hè un prucessu graduali cù periodi intermittenti di innuvazione à grande scala in risposta à e sfide ambientali.

"Evoluzione di a disparità fenotipica in u regnu vegetale" di James W. Clark, Alexander J. Hetherington, Jennifer L. Morris, Silvia Pressel, Jeffrey G. Duckett, Mark N. Puttick, Harald Schneider, Paul Kenrick, Charles H. Wellman è Philip CJ Donoghue, 4 settembre 2023, Nature Plants.

DOI: 10.1038 / s41477-023-01513-x