I scientisti di u Museu Americanu di Storia Naturale, u Brooklyn College è l'Istitutu Catalanu di Paleontologia Miquel Crusafont anu ricustruitu cù successu a faccia di Pierolapithecus catalaunicus, un fossile significativu in u studiu di i grandi simi è l'evoluzione umana.

Pierolapithecus catalaunicus, una spezia chì hà campatu circa 12 milioni d'anni fà, hè cruciale per capisce a natura mosaica di l'evoluzione ominide. Hè una di e pochi spezie cunnisciute da un craniu è un scheletru parziale bè cunservatu, chì furnisce insights preziosi nantu à a so piazzamentu in l'arburu di famiglia di l'ominidi è a so biologia.

A cunniscenza precedente di Pierolapithecus suggerì chì avia un pianu di u corpu drittu prima di sviluppà adattazioni per pendu è si move trà e rami d'arburu. In ogni casu, per via di danni à u cranu, i dibattiti in quantu à a so pusizioni evolutiva anu persistutu.

Per risponde à queste dumande, i scientisti anu utilizatu scans CT per ricustruisce virtualmente u craniu di Pierolapithecus è l'anu paragunatu cù altre spezie di primati. Anu ancu modellatu l'evoluzione di e caratteristiche chjave di a struttura faciale di l'ape. I so scuperte anu revelatu chì Pierolapithecus sparte similitudini in a forma è a dimensione generale di a faccia cù i grandi sinmi fossilisati è viventi, ma ancu pussede caratteristiche faciale distinte chì ùn si trovanu in altri sinmi di u Miocène mediu.

I risultati sustenenu l'idea chì Pierolapithecus rapprisenta unu di i primi membri di a grande scimmia è a famiglia umana. U modellu evolutivu hà dimustratu chì u cranu di Pierolapithecus hè più vicinu in forma è grandezza à a forma ancestrale da quale evuluzione di i grandi simi viventi è l'omu. I scuperti suggerenu ancu chì i gibboni è i siamangs, i "simi minori", anu subitu una riduzzione di taglia cumparatu cù i so antenati.

Stu studiu enfatiza l'impurtanza di ricustruisce è analizà i fossili ben conservati per capisce megliu l'evoluzione di i grandi simi è di l'omu. Per acquistà insights in a biologia è e caratteristiche fisiche di spezie antiche cum'è Pierolapithecus, i scientisti ponu raffinà a nostra cunniscenza di a nostra storia evolutiva.

