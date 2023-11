I ricercatori sviluppanu nanoribboni di fosforu in lega di arsenicu per rinfurzà a prestazione di u dispositivu

I ricercatori di l'University College London (UCL) anu fattu un avanzatu significativu in u campu di i nanomateriali. Hanu sviluppatu nastri di un atomu grossu cumposti di fosforu alliatu cù arsenicu, chì anu u putenziale di rinfurzà assai u funziunamentu di diversi dispositi, cumprese batterie, supercapacitors è cellule solari.

Nanoribbons di fosforu sò stati scuperti per a prima volta da a squadra di l'UCL in 2019. Da tandu, sò stati salutati cum'è un "materiale meraviglioso" cù u putenziale di rivoluzione una larga gamma di applicazioni. Tuttavia, i materiali di fosforu puri anu una conduttività limitata, chì limita u so usu in certi dispositi.

In u so ultimu studiu publicatu in u Journal of the American Chemical Society, i circadori anu truvatu chì, aghjunghjendu quantità minuscule di arsenicu à i nanoribbons di fosforu, anu pussutu migliurà significativamente a so conduttività à e temperature sopra -140 ° C. Questa avanzata ùn hà micca solu conservatu e proprietà utili di i nastri solu di fosforu, ma hà ancu apertu novi pussibulità per l'almacenamiento d'energia, detectori infrarossi vicinu utilizati in medicina, è ancu l'informatica quantistica.

A squadra di ricerca crede chì a listessa tecnica puderia esse appiicata per creà legami chì combina u fosforu cù altri elementi cum'è u seleniu o u germaniu. Questa versatilità in l'alliage apre un mondu di pussibulità per cuntrullà e proprietà di sti nanomateriali è espansione e so applicazioni putenziali.

U prucessu di pruduzzione di sti nanoribbons d'arsenicu-fosforu implica mischjà cristalli furmati da fogli di fosforu è arsenicu cù lithium dissolutu in ammonia liquidu. Sta mistura hè sottumessu à una seria di reazzioni chimichi, chì risultatu in a furmazione di nastri cù uni pochi strati alti, parechji micrometri longu è decine di nanometri largu. Una di e caratteristiche chjave di sti nanoribbons hè a so alta "mobilità di buchi", chì migliurà l'efficienza di u flussu di corrente elettrica.

I circadori anticipanu chì sti nanoribbons puderanu esse pruduciutu à scala in una forma liquida, chì li rendenu costuali è adattati per una larga gamma di applicazioni. U so incredibile potenziale per rinfurzà a prestazione di i dispositi in i campi di l'almacenamiento di l'energia è l'energia solare puderia apre a strada per avanzamenti significativi in ​​tecnulugia rinnuvevuli.

FAQ

Chì sò i nanoribbons di fosforu?

Nanoribbons di fosforu sò nastri spessi un atomu cumposti da atomi di fosforu. Hanu pruprietà uniche chì li facenu attraenti per diverse applicazioni, cumprese l'almacenamiento d'energia è e cellule solari.

Cumu i nanoribboni di fosforu in lega di arsenicu migliurà u rendiment di u dispusitivu?

Aghjunghjendu picculi quantità di arsenicu à i nanoribbons di fosforu, a so conduttività hè significativamente aumentata. Questa migliione permette un megliu almacenamentu di energia in batterie, una efficienza aumentata in e cellule solari, è applicazioni potenziali in l'informatica quantistica è i detettori medichi.

Nanoribbons di fosforu ponu esse cumminati cù altri elementi?

Iè, i circadori credi chì i nanoribbons di fosforu ponu esse alliati cù altri elementi cum'è seleniu o germaniu per rinfurzà e so proprietà è espansione e so applicazioni potenziali.

Chì ghjè u prucessu di pruduzzione di nanoribbons di fosforu in lega di arsenicu?

U prucessu di pruduzzione implica a mistura di cristalli furmati da fogli di fosforu è arsenicu cù lithium dissolutu in ammonia liquidu. Sta mistura subisce reazzione chimica per furmà nanoribbons chì ponu esse appiicati in parechji dispositi.