Un novu studiu hà scupertu chì a violazione di i limiti di u riscaldamentu glubale puderia fà chì a calotta di ghiaccio di Groenlandia aghjunghje più di un metru à l'aumentu di u livellu di u mari. A fusione di a calotta di ghiaccio hà cuntribuitu più di 20% à l'aumentu di u nivellu di u mari osservatu dapoi u 2002, chì ponenu una minaccia significativa per e cumunità costiere è isulane. I ricercatori anu utilizatu dui mudelli per valutà cumu a calotta di ghiaccio risponde à l'aumentu di a temperatura futura, è i risultati suggerenu chì a perdita di a calotta di ghiaccio puderia esse attivata se a temperatura media globale superava una gamma di 1.7C-2.3C sopra i livelli preindustriali. Questu puderia guidà à u funnu quasi cumpletu di a calotta di ghiaccio in centinaie o millaie d'anni, risultatu in un potenziale aumentu di sette metri in u nivellu di u mari. In ogni casu, se e temperature eranu ritruvate à u limitu di 1.5 °C di l'Accordu di Parigi abbastanza rapidamente riducendu l'emissioni di gasi di serra è implementendu tecnulugia di cattura è almacenamentu di carbone, i peghju effetti puderanu esse evitati. U studiu mette in risaltu a necessità di riversà l'attuale tendenza di riscaldamentu in i prossimi seculi per prevene danni irreversibili.

I circadori anu scupertu ancu chì a calotta di ghiacciu di Groenlandia hè più resistente à u scaldamentu di cortu termini di ciò chì si credeva prima. Tuttavia, anu enfatizatu chì u ritornu di e temperature à un sogliu sicuru per a calotta di ghiaccio seria assai più sfida chì mantene e temperature sottu à quellu sogliu in u primu locu. I risultati di u studiu mette in risaltu l'urgenza di affruntà u cambiamentu climaticu attraversu sforzi glubale per riduce l'emissioni è travaglià versu suluzioni sostenibili.

A ricerca furnisce insights impurtanti nantu à e cunsequenze potenziali di u riscaldamentu glubale nantu à a fusione di a calotta di ghiaccio è l'aumentu di u nivellu di u mari. Chjama à l'azzione immediata per mitigà u cambiamentu climaticu per prutege e cumunità vulnerabili è l'ecosistemi da l'aumentu di inundazioni è di spustamenti. I prossimi discorsi di l'ONU nantu à u cambiamentu climaticu in Dubai seranu cruciali in a furmazione di e pulitiche internaziunali è l'impegni versu a riduzione di l'emissioni di gasi di serra è l'adattazione à l'impatti di u cambiamentu climaticu.

