Orologi Nucleari: Un Passu Versu un Chronometru di Precisione Estrema

Un squadra internaziunale di fisici hà fattu un prugressu in u sviluppu di un clock estremamente precisu basatu annantu à una transizione nucleare. A squadra, guidata da Yuri Shvyd'ko à u Laboratoriu Naziunale di Argonne in i Stati Uniti, hà ottinutu successu l'excitazione risonante di una transizione nucleare in scandium-45. Questa transizione hà u putenziale di creà un clock nucleare cù una precisione assai più altu ch'è l'orologi atomichi attuali.

Clocks s'appoghjanu nantu à un oscillatore chì pruduce una frequenza stabile. Per l'orologi atomichi, a freccia di a radiazione micru emessa da l'atomi di cesiu hè aduprata. Tuttavia, e transizioni nucleari offrenu a pussibilità di orologi ancu più precisi. I nuclei sò più stabili è compatti cà l'atomi, facendu l'orologi nucleari menu suscettibili à u rumore è l'interferenza.

Una di e sfide in a creazione di orologi nucleari hè di pruduce una radiazione coerente risonante cù una transizione nucleare. Cù l'avanzamentu di i laser di l'elettroni di raghji X (XFELs), Shvyd'ko dichjara chì l'excitazione diretta di fotoni per l'oscillatori di l'orologio nucleare hè avà pussibule. A squadra hà focu annantu à a transizione 12.4 keV in scandium-45, chì hà una larghezza di banda estremamente stretta. Solu una piccula parte di i raghji X ponu eccitare in resonante i nuclei, mentre chì i raghji X off-resonance creanu un rumore di detector significativu.

Per affruntà stu prublema, a squadra hà realizatu esperimenti in a facilità europea XFEL in Germania. Anu sparatu impulsi di raghji X à una mira di foglia di scandium-45 è poi sguassate rapidamente u mira per misurà u signale di eccitazione risonante. Scannendu a frequenza di l'impulsi di luce incidente, sò stati capaci di detectà a freccia esatta à a quale a resonance accade.

I risultati anu dimustratu chì l'energia di a transizione puderia esse misurata cù una incertezza dui ordini di grandezza più chjuca di u megliu valore precedente. Se si ponu fà più miglioramenti, l'orologi nucleari puderanu esse precisi in 1 secondu ogni 300 miliardi d'anni. Sta tecnulugia hà implicazioni eccitanti per a spettroscopia ultra-alta precisione, a tecnulugia di l'orologio nucleare è a metrologia estrema.

Fonte: Natura (senza URL furnitu)