A nova scuperta revela indizi per truvà diamanti rosa

Un novu studiu di circadori di l'Università di Curtin in Australia hà identificatu un terzu ingredientu necessariu per a furmazione di diamanti rosa à a superficia di a Terra. U studiu cuncintrau nantu à e rocce ricche di diamanti da i vulcani Argyle di l'Australia Occidentale, utilizendu raggi laser per analizà a so cumpusizioni. I scuperti suggerenu chì, in più di u carbonu è e forze da i platti tettonici in collisione, a prisenza di diamanti rosa richiede cuntinenti chì sò stati allungati durante a rottura cuntinentale centinaie di milioni d'anni fà.

A scuperta di questu ingredientu mancante puderia avè implicazioni significativu per a ricerca globale di novi dipositi di diamanti rosa. U duttore Hugo Olierook hà spiegatu chì quandu i massi di a terra si stendenu, i spazii sò creati in a crosta di a Terra, chì permettenu u magma chì porta diamanti per risaltà à a superficia. A regione di l'Argyle, induve u studiu hè statu fattu, hè stata furmata in u risultatu di un anticu supercontinente chì si sparghje.

U duttore Olierook spiegò ancu chì a collisione di e massi di terra crea una zona dannata o "cicatrice" chì ùn guariscerà mai sanu, è hè in queste regioni scarred chì i diamanti rosa ponu esse truvati. Ellu hà dettu chì, finu à chì u carbonu prufondu, a collisione cuntinentale è l'allungamentu sò prisenti, pò esse pussibule scopre novi fonti di diamanti rosa.

Malgradu sta scuperta eccitante, a localizazione di novi dipositi di diamanti rosa ùn serà micca senza sfide. A maiò parte di i dipositi di diamanti sò stati storicamente truvati in u mezu di i cuntinenti antichi, induve i vulcani ospiti sò esposti à a superficia. A regione Argyle, invece, hè situata à a sutura di dui cuntinenti antichi, chì sò spessu coperti da sabbia è terra. Questu significa chì ci hè una pussibilità di vulcani di diamanti rosa scuperti, ancu in Australia.

A ricerca, chì hè stata publicata in a rivista Nature Communications, ùn solu mette in luce nantu à i prucessi geologichi daretu à a furmazione di diamanti rosa, ma ancu furnisce insights preziosi per l'industria di i diamanti. I diamanti rosa sò gemme rari è assai bramate, cù u vulcanu Argyle chì hà pruduttu più di u 90% di l'offerta mundiale. Capisce e cundizioni necessarie per a so furmazione pò guidà i futuri sforzi di esplorazione è potenzalmentu guidà à a scuperta di novi fonti di sti petri preziosi.

Fonti:

- "A più grande fonte mundiale di diamanti rosa truvata" - Nature Communications