Un studiu geologicu recente realizatu da Josep M. Parés è a so squadra in u Centro Nacional de Investigación sobre la Evolución Humana (CENIEH) ha sfondatu in a subsuperficie di a Sierra de Atapuerca in Spagna. U studiu, publicatu in a rivista Marine and Petroleum Geology, hà u scopu di capisce a struttura prufonda di l'area è e so cunnessione geologica.

A ricerca hà revelatu chì i materiali prisenti sottu à a superficia sò i calcari chì sò visibili longu a Sierra de Atapuerca. Questi materiali sò solu a "punta di l'iceberg" di una struttura di u suttu più grande chì si estende per più di 5 km di larghezza. Sta struttura hè stata furmata per a prisenza di materiali morbidi, in particulare lutiti Triassic è evaporites, chì permettenu à i strati di spustà.

U studiu hà ancu fattu luce nantu à l'arrangementu geologicu di a Sierra d'Atapuerca. Tradizionalmente discritta cum'è un anticlinale, u travagliu geulogicu hà dimustratu chì sta struttura s'estende oltre una prufundità di 1,000 m. À quella prufundità, i strati mesozoichi sò nantu à un basamentu paleozoicu, chì hè rigidu è cristalinu. I risultati indicanu chì u plegamentu di i strati hè statu pussibule da l'esistenza di materiali specifichi chì agiscenu cum'è lubricanti o livelli di distaccu, chì permettenu à i strati di scorri nantu à u sotano rigidu. In u casu di u Bacinu di Duero, u livellu di distaccamentu hè custituitu da materiali da u periodu Triassicu, chì sò meccanicamente debuli è facilitanu u muvimentu è u plegamentu di i strati sopra.

I risultati di stu studiu furniscenu insights preziosi nantu à a struttura prufonda di a Sierra de Atapuerca è i so cunnessi geologichi. A capiscitura di a geologia sotterranea di sta regione hè essenziale per più ricerche nantu à a so storia geologica è l'implicazioni putenziali per l'evoluzione umana.

Fonte: Pedro Cámara et al, Connecting the Iberian Range with the Basque-Cantabrian Basin: The structure of the Sierra de Atapuerca (Spain), Marine and Petroleum Geology (2023). DOI: 10.1016/j.marpetgeo.2023.106417

Fonte: CENIEH

