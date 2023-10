I ricercatori scopre a causa di u più grande terremotu di Marte

I ricercatori di l'Università di Oxford anu identificatu a causa di u più grande terremotu di Marte mai registratu. Cuntrariu di e credenze iniziali, u terrimotu di magnitudine 4.7, chjamatu S1222a, ùn hè micca stata attivata da un impattu di meteorite ma piuttostu da una attività tettonica significativa in a crosta di Marte. L'avvenimentu, chì durò almenu sei ore, hè statu rilevatu da u lander InSight di a NASA u 4 di maghju di u 2022.

Per investigà a causa di u terremotu, u duttore Benjamin Fernando, u investigatore principale, hà cullaburatu cù diverse agenzie spaziali, cumprese l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Naziunale Cinese, l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana è l'Agenzia Spaziale di l'Emirati Arabi Uniti. Stu sforzu cumunu hà permessu à a squadra di analizà e dati da parechji satelliti chì orbitanu à Marte, chì copre una vasta superficie di 144 milioni di km2.

Malgradu a similitudine di u terremotu à i precedenti provocati da l'impatti di i meteoridi, u squadra di ricerca ùn hà truvatu nisuna evidenza di un cratere frescu dopu à mesi di ricerca. Questu li hà purtatu à cuncludi chì u terremotu hè risultatu da a liberazione di stress in a crosta di Mars, piuttostu cà da un impattu esternu.

U duttore Fernando hà spiegatu chì u stress in a crosta di Marte hè u risultatu di miliardi d'anni di evoluzione, cumpresi i ritmi di rinfrescante è di diminuzione di e diverse parti di u pianeta. Mentre chì e cause di vari livelli di stress ùn sò micca chjaru, i risultati di stu studiu cuntribuiscenu à più investigazioni. Capisce questi mudelli di stress pò esse cruciale per determinà i lochi adattati per futuri stabilimenti umani in Marte.

U sforzu di cullaburazione di stu prughjettu chì implica parechje missioni spaziali hè statu salutatu cum'è un pianu per i partenariati internaziunali di successu in l'esplorazione di u spaziu prufondu. I scuperti mettenu in luce nantu à a dinamica geologica unica di Marte è marcanu un passu significativu per svelà i misteri di u Pianeta Rossu.

