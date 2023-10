I ricercatori misuranu u campu magneticu in l'eclissi mediu di Spider Pulsar PSR J2051-0827

I ricercatori di l'Osservatoriu Astronomicu di Xinjiang (XAO) di l'Academia Cinese di Scienze anu fattu una scuperta significativa in quantu à u campu magneticu di un pulsar spider chjamatu PSR J2051-0827. I pulsars Spider sò un tipu di sistema binari di pulsar millisecondu carattarizatu da cumpagnie di massa bassa in orbite di cortu periodu. In questi sistemi, u ventu pulsar intensivu è l'emissione elettromagnetica ponu erode è potenzalmentu distrughjenu a stella cumpagna.

Per investigà e proprietà magnetiche di PSR J2051-0827, i circadori anu utilizatu u telescopiu radiu sfericu di apertura di cinque centu metri (FAST). Anu cuncintratu specificamente à studià e caratteristiche di polarizazione di u pulsar è a presenza di un campu magneticu in u so mediu eclissi. I risultati di u so studiu sò stati publicati in The Astrophysical Journal u 14 di settembre.

Durante l'egressu di l'eclissi di u pulsar, i circadori anu osservatu una diminuzione consistente in a misura di rotazione (RM). Stu cambiamentu in RM varieghja da 60 à -28.7 rad m-2, chì indica l'esistenza di un campu magneticu significativu in u mediu di l'eclissi. Basatu annantu à sta variazione in RM, a forza di u campu magneticu in linea di vista hè stata stimata à 0.1 G.

I circadori anu rilevatu ancu un fenomenu cunnisciutu cum'è inversione RM, chì pò esse attribuita à cambiamenti in a forza di u campu magneticu longu à a linea di vista causata da u muvimentu orbitale binariu. Questa inversione di RM sustene l'idea chì l'ambienti immediata di u pulsar hè cumplessu è magnetizatu. Inoltre, u studiu suggerisce chì l'ambienti di i pulsars spider portanu alcune similitudini cù quelli assuciati à i bursts radio veloci (FRB).

I risultati di sta ricerca cuntribuiscenu à a nostra capiscitura di a dinamica è di e proprietà di i pulsars spider è offre una visione di i miccanismi rispunsevuli di l'eclissi osservati in questi sistemi. U studiu furnisce infurmazione preziosa in quantu à e cundizioni di u campu magneticu in a vicinanza immediata di PSR J2051-0827 è apre novi strade per più investigazioni in u campu di l'astronomia pulsar.

Citation:

SQ Wang et al, Change of Rotation Measure during the Eclipse of a Black Widow PSR J2051−0827, The Astrophysical Journal (2023). DOI: 10.3847/1538-4357/acea81

Fonte: Accademia Cinese di Scienze