I circadori di l'ingegneria di l'Università di Lehigh anu fattu una scuperta stupente - a sabbia pò scorri in salita. I scuperti di a squadra, publicati in a rivista Nature Communications, revelanu chì quandu u torque è una forza attrattiva sò appiicati à ogni granu di sabbia, e particeddi ponu scorri in salita, mure è scale. Stu fenomenu assai inusual hà implicazioni significativu per una larga gamma di applicazioni, da a salute à u trasportu di materiale è l'agricultura.

A scuperta hè stata fatta da James Gilchrist, Ruth H. è Sam Madrid Prufessore di Ingegneria Chimica è Biomolecular in u PC Rossin College of Engineering di Lehigh, è a so squadra. Anu utilizatu equazioni chì descrizanu u flussu di materiali granulari per dimustrà chì e particeddi scorrivanu in salita cum'è un materiale granulare.

U duttore Samuel Wilson-Whitford, l'autore principale di u paper, hà sbattutu nantu à sta scuperta per accidente mentre investigava a microincapsulazione. Hà nutatu chì quandu hà giratu un magnetu sottu à un vial di particelle di polimeru rivestite d'ossidu di ferru chjamati microrollers, i grani di sabbia cuminciaru à spustà in salita.

I circadori anu truvatu chì l'applicazione di torque à i microrollers cù i magneti hà causatu ogni particella à rotà, creendu doppiu tempurane chì si formanu rapidamente è si rompenu. Questa coesione hà generatu un angulu negativu di riposu per via di un coefficientu negativu di attritu, chì permette à e particelle di sabbia di flussu in salita.

Aumentà a forza magnetica hà aumentatu a coesione di e particelle di sabbia, dendu più trazione è a capacità di spustà più veloce. U muvimentu cullettivu è a capacità di e particelle di attaccà l'una à l'altru li permettenu di fà azzione contraintuitiva, cum'è u flussu di i muri è l'arrampicata scale. I circadori anu avà esploratu l'usu di i microrollers per cullà l'ostaculi, chì puderanu avè applicazioni potenziali in a microrobotica è l'assistenza sanitaria.

Questa scuperta rivoluzionaria apre novi strade di ricerca è applicazioni per i materiali granulari. A squadra di l'Università di Lehigh pensa à cuntinuà à studià i microrollers è à spiegà u so usu in diversi campi. Sò digià investigatu l'applicazioni di mischju, segregazione è muvimentu di l'ughjettu. Inoltre, esploranu l'usu di i microrollers per furnisce nutrienti attraversu materiali porosi.

L'implicazioni di a sabbia chì scorri in salita sò vaste, è sta scuperta hà u putenziale di rivoluzionari l'industrii è e tecnulugia. U gruppu di ricerca hè entusiasmu di cuntinuà i so esperimenti è anticipa di publicà parechji documenti nantu à u sughjettu in un futuru vicinu.

