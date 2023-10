A Doerr School of Sustainability hà recentemente tenutu un simposiu di lanciamentu per Mineral-X, un prugramma di affiliazione rivoluzionariu focu annantu à l'innuvazione tecnologica, a rapprisentazione di a cumunità è a gestione per ottene una catena di fornitura minerale resistente per energia rinnovabile pulita. I dirigenti di e cumpagnie minerarie, imprese di capitale di venture capital, accademichi, funzionari di u guvernu, è rapprisentanti di Zambia si sò riuniti à u simposiu per discutiri modi per migliurà l'industria minera minera critica da a perspettiva suciale è tecnica.

Mineral-X, cù un finanziamentu vicinu à un milione di dollari, hà da scopu di reinventà l'esplorazione minerale oltre a scenza di a scienza, in difesa di a gestione ambientale è a rapprisintazioni di a cumunità. U prugramma piglia un approcciu olisticu per migliurà l'industria minera durante a transizione da i combustibili fossili. Questu include u sviluppu di metudi più efficaci è ecologichi per truvà è estrazione di minerali critichi, è ancu di rinfurzà l'impegnu di a cumunità è furnisce assistenza educativa.

Una di l'iniziativi core di Mineral-X implica l'usu di strumenti di intelligenza artificiale (AI) per analizà e dati geologichi è localizà accuratamente i dipositi minerali di alta qualità. Cù a crescente dumanda di minerali critichi cum'è u ramu, u nichel, u litiu è u cobaltu in a produzzione di veiculi elettrici, sta ricerca hè cruciale per assicurà una catena di supply durabile.

U prugramma hà guadagnatu u sustegnu di e grandi cumpagnie miniere cum'è KoBold Metals è Rio Tinto, è ancu Bidra, una sucietà di capitale di venture focalizata in a sustenibilità. Impurtante, Mineral-X hè interamente liberu di fondi di carburanti fossili, cum'è clarificatu da David Zhen Yin, un direttore di prugramma è un scientist di ricerca.

Sfruttendu AI è dati geologichi, Mineral-X hà u scopu di minimizzà a distruzzione di a terra assuciata à a minera. I dipositi d'alta qualità ponu esse estratti cù menu bisognu di disturbu estensivu di a terra è ponu ancu esse sviluppati sottu terra. Stu approcciu ùn solu prutege l'ambiente, ma ancu riduce i costi è u tempu necessariu per l'esplorazione è l'estrazione.

Inoltre, Mineral-X hè attivamente impegnatu cù e cumunità miniere in Zambia. Sofia Mantilla Salas, Ph.D. studiente implicatu in a divulgazione suciale, travaglia strettamente cù e cumunità lucali per assicurà a so participazione attiva è a cullaburazione in i prucessi di esplorazione è estrazione di minerali. U prugramma hè ancu in cullaburazione cù università in Zambia per equipà ingegneri minieri cù e cumpetenze necessarie per cumpete cù ingegneri stranieri.

U lanciu di Mineral-X è u so impegnu à prumove a sustenibilità in l'industria minera marca un avanzu significativu versu l'ottenimentu di l'energia rinnuvevule pulita. Per mezu di sta iniziativa, a Doerr School of Sustainability guida a strada versu una catena di supply minerale resistente per un futuru più verde.

Fonti:

- U ghjornu

- McKinsey