Breaking New Ground: 3D Printing Follicles Hair in Lab Grown Skin

I follicle piliferi ghjucanu un rolu vitale in mantene a salute è a funzione di a nostra pelle. Aiutanu à regulà a temperatura di u corpu, pruducenu sudore, è cuntenenu cellule staminali chì aiutanu à a guariscenza di a pelle. In ogni casu, i mudelli di pelle cultivati ​​in laboratori esistenti sò stati incompleti, mancanu l'inclusione di i follicle di capelli. Questa lacuna pò esse colmata prestu, grazia à una ricerca rivoluzionaria realizata da i scientisti di l'Istitutu Politecnicu Rensselaer (RPI).

U duttore Pankaj Karande, Prufessore Associatu di Chimica è Bioingegneria in RPI, è a so squadra anu incorporatu cù successu i follicle di u capeddu in u tessulu di a pelle umana, cultivata in laboratoriu cù a tecnulugia di stampa 3D. Stu successu marca una tappa significativa in u campu di l'ingegneria di tissuti è apre novi pussibulità per teste di droga è trasplante di pelle.

L'approcciu tradiziunale per a ricustruzzione di i folliculi pilidi cù e cellule derivate da l'omu anu affruntatu sfide. Tuttavia, studii precedenti anu dimustratu chì queste cellule, quandu sò cultivate in un ambiente tridimensionale, anu u putenziale di generà novi follicle di capelli o fusti di capelli. Basendu nantu à sta ricerca, u duttore Karande è a so squadra anu utilizatu tecniche di bioprinting 3D per creà mudelli di pelle chì includenu i follicle di u pilu funziunanti.

U prucessu implicava cultivà e cellule di a pelle è di i follicle in u laboratoriu è di cunvertisce in una bio-ink adattata per a stampa 3D. U bio-inchiostru, cumpostu di proteini è altri materiali, hè stata appiicata à una agulla fina, chì permette à l'impresora di deposità strati di a pelle è simultaneamente incrustà e cellule di capelli. À u tempu, i canali chì circundanu i celluli di u pilu si riempianu di e cellule di a pelle, imitandu a struttura di i follicle di u pilu naturali.

Mentre chì u tessulu di a pelle stampata in 3D cù i follicle di u pilu hà attualmente una vita di duie à trè settimane, sta scuperta dimostra un prugressu significativu versu u sviluppu di innesti di pelle chì ponu cresce i capelli. A vita estesa di u tessulu di a pelle hè un focus futuru, chì permetterebbe teste di droghe più avanzate è potenzalmentu portanu à l'avanzamenti in a medicina regenerativa è e teste cosmetiche.

Stu studiu mostra u putenziale di a stampa 3D in avanzà a cunniscenza di e strutture biologiche cumplesse è a so interazzione cù i prudutti d'attualità. Incorporandu i follicle di capelli in mudelli di pelle cultivati ​​in laboratoriu, i circadori acquistanu insights preziosi chì ponu rinfurzà u sviluppu di futuri trattamenti per i brusgiati è altre cundizione di a pelle.

L'abilità di stampà in 3D i follicle di capelli in a pelle cultivata in u laboratoriu hè un testimoniu di l'approcciu multidisciplinariu impiegatu da i ricercatori RPI à l'intersezzione di l'ingegneria è e scienze di a vita. Questi avanzamenti anu implicazioni largu per a salute umana è u sviluppu di mudelli di pelle biologicamente rappresentativi.

FAQ

1. Chì sò e funzioni di i follicle di capelli in a pelle ?

I follicle piliferi regulanu a temperatura di u corpu, pruducenu sudore, è cuntenenu cellule staminali chì prumove a guariscenza di a pelle.

2. Cumu i circadori incorporanu i follicle di u pilu in u tessulu di a pelle cultivata in u laboratoriu?

L'equipa di RPI hà cultivatu e cellule di a pelle è di u folliculu in u laboratoriu è li cunvertisce in una bio-ink stampabile. Questa bio-ink hè stata appiicata à una agulla fina, chì permette una deposizione precisa è a creazione di strati di a pelle chì includenu e cellule di capelli.

3. Chì sò l'applicazioni putenziali di i follicle di capelli di stampa 3D in mudelli di pelle?

Questa scuperta puderia purtà à l'avanzamenti in a prova di droga, a medicina regenerativa è a prova cosmetica. Creendu mudelli di pelle più cumplessi è biologicamente pertinenti, i circadori ponu capisce megliu cumu a pelle interagisce cù i prudutti d'attualità è sviluppà trattamenti migliorati per diverse cundizioni di a pelle.