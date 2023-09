I scientisti di u MIT utilizanu u cuncettu di annullamentu di u rumore per rinfurzà a coerenza in i sistemi quantistici

I ricercatori di u MIT anu fattu un prugressu significativu in allargà i tempi di coerenza di i bits quantum (qubits), un passu cruciale in u sviluppu di i dispositi quantistici cum'è i sensori quantichi è i giroscopi. A squadra, guidata da Ju Li è Paola Cappellaro, hà utilizatu un cuncettu ispiratu da cuffie à annullamentu di rumore per rinfurzà a coerenza di i qubits di spin nucleari. Caratterizzandu u rumore causatu da u calore, i circadori anu pussutu implementà una tecnica di "ecu sbilanciatu" chì aumentava i tempi di coherenza da 150 microsecondi à 3 millisecondi.

L'approcciu utilizatu da a squadra implicava a capiscenu è l'annullamentu di e fonti specifiche di rumore, simili à cumu l'auriculare di annullamentu di u rumore eliminanu i soni indesiderati. Stu metudu hà u putenziale di migliurà assai i tempi di coherenza di i sistemi quantistici. Guoqing Wang, u primu autore di u studiu, crede chì i tempi di coerenza ancu più longu puderanu esse ottenuti da più esplorazione è mitigazione di altre fonti di rumore.

I risultati di u studiu sò previsti per avè un impattu significativu in u sviluppu di i dispositi quantistici. Dmitry Budker, capu di a Sezione Matter-Antimatter di l'Istitutu Helmholtz Mainz, elogia l'approcciu innovativu di a squadra è crede chì pò esse facilmente implementatu in applicazioni pratiche. Gregory Fuchs, un prufissore di l'Università di Cornell, mette in risaltu ancu l'utilità di a ricerca in permette à l'insiemi di spin nucleari di longa durata per diverse applicazioni.

L'esperimenti realizati da i circadori anu focu annantu à un grande inseme di centri di vacante di nitrogenu (centri NV) in diamanti, chì sò candidati ideali per sensori quantum è altre tecnulugia quantum. A sfida era di truvà un modu per sincronizà l'orologi di i miliardi di centri NV per ottene una coerenza rinfurzata. L'obiettivu hè di utilizà più orologi mentre priservendu a coerenza di fasi per mantene l'infurmazioni quantum per periodi più longu.

Questa ricerca rivoluzionaria apre novi pussibulità per u campu di l'informatica quantistica è apre a strada per u sviluppu di dispositivi quantistici più efficaci è affidabili.

Fonti:

- MIT Quantum Engineering Group

- MIT News