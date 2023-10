Metudu novu sviluppatu per studià e reazzioni nucleari nantu à isotopi di corta vita implicati in esplosioni stellari

I circadori anu ideatu una nova tecnica per studià e reazzioni nucleari chì alimentanu splusioni stellari. Stu metudu implica l'usu di una Camera di Proiezzione di Tempu di Target Active (AT-TPC) cumminata cù un spettrometru magneticu. U studiu, publicatu in Physical Review Letters, hà u scopu di investigà i nuclei di corta vita chì sò difficiuli di esaminà in u laboratoriu.

L'AT-TPC hè capaci di detectà è identificà e particelle tracciandu i so camini mentre si movenu attraversu un spaziu pienu di gas. Per d 'altra banda, u spettrometru magneticu raccoglie è identificà e particelle chì esce da questa zona piena di gas. Utilizendu stu approcciu innovativu, i scientisti anu sappiutu misurà una reazione impurtante chì implica u scambiu di un neutronu da un mira di deuterium cù un protone da un projectile radiuattivu, in questu casu, l'ossigenu-14.

Sta reazione specifica hè paragunabile à u prucessu di cattura di l'elettroni chì si trova in l'esplosioni di stelle massive. Capisce questi fenomeni hè cruciale per i circadori per acquistà insights in quantu formanu l'universu è cuntribuiscenu à a furmazione di elementi truvati nantu à a Terra.

U successu di sta misurazione iniziale apre e pussibulità di ricerca futura nantu à isotopi di corta durata chì sò essenziali per capiscenu l'avvenimenti astronomichi. E reazzioni chì ponu esse studiate cù sta tecnica anu un impattu significativu nantu à l'evoluzione di l'astri chì espludenu è l'elementi chì generanu. L'investigazioni futuri affronteranu una di e dumande fundamentali in a fisica nucleare: l'origine di l'elementi.

A cumminazzioni di a tecnica Active Target cù un spettrometru magneticu permette à i circadori di scopre i nuclei radiuattivi è di mudificà u so cumpurtamentu in ambienti stellari. In u Laboratoriu Naziunale di Ciclotroni Superconduttivi (oghji a Facility for Rare Isotope Beams), a squadra hà impiegatu l'AT-TPC accumpagnatu da u spettrometru magneticu S800 per misurà una reazione di scambiu di carica trà un fasciu d'ossigenu-14 radioattivu è un mira di deuteriu.

Stu tipu di misurazione hè stata pussibile per l'alta luminosità è a sensibilità di a tecnica Active Target, in quale u materiale di destinazione (in questu casu, u gasu di deuteriu) agisce ancu com'è un mediu detector. L'AT-TPC hè stata piena di gas di deuteriu, è u fasciu di l'ossigenu radiuattivu-14 hè statu generatu da a Facilità di Cyclotron Coupled è injected in a camera. I dui protoni di bassa energia risultatu da a reazzione sò stati rilevati nantu à e so piste, mentre chì u nitrogenu-14, chì hà scappatu u voluminu di destinazione, hè statu rilevatu da u spettrometru S800.

In precedenza, tali misurazioni ùn eranu fattibili per via di l'energie estremamente bassu di i protoni dopu a reazione, facendu a so osservazione sfida quandu si usa un mira solidu. Ma cù l'AT-TPC, i circadori ponu avà investigà sta reazzione nantu à altri isotopi di corta durata dispunibuli in a Facility for Rare Isotope Beams.

U studiu hè statu realizatu da una cullaburazione di scientisti di l'Università Statale di Michigan, l'Università di Santiago in Spagna, l'Università di Mainz in Germania, u Laboratoriu Naziunale di Argonne è u Laboratoriu Naziunale di Oak Ridge.

Fonte: S. Giraud et al, β+ Gamow-Teller Strengths from Unstable O14 via the (d,He2) Reaction in Inverse Kinematics, Physical Review Letters (2023). DOI: 10.1103/PhysRevLett.130.232301 [Dipartimentu di l'Energia di i Stati Uniti]

Source:

Dipartimentu di l'Energia di i Stati Uniti. "I ricercatori sviluppanu un novu metudu per studià e reazzioni nucleari nantu à isotopi di corta durata implicati in splusioni di stelle". Phys.org, 12 ottobre 2023.