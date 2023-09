Dispositivu otticu offre l'eliminazione sicura di i patogeni nantu à e superfici

I ricercatori di l'Università di Osaka anu sviluppatu un dispositivu otticu cù nitruru d'aluminiu chì pò generà luce ultravioletta (UV) per eliminà efficacemente i patogeni nantu à a superficia. U dispusitivu opera aduprendu un prucessu chjamatu "seconda generazione armonica", chì combina dui fotoni di luce visibile per creà un unicu fotonu cù duie volte l'energia è a freccia in a gamma deep-UV.

A maiò parte di i materiali trasparenti ùn permettenu micca à i fotoni di interagisce cù l'altri, ma e proprietà non lineari di nitruru d'aluminiu permettenu l'ocurrenza efficiente di a seconda generazione armonica in una guida d'onda di menu di un micron di larghezza. I circadori anu utilizatu un cuntrollu precisu di l'orientazione di cristalli, tecniche di prestitu da u processu di semiconduttori, per fabricà u dispusitivu è generà luce UV profonda in un intervallu ristrettu chì pò tumbà i germi mentre esse soprattuttu sicuru per l'omu.

A cuntrariu di i metudi tradiziunali chì s'appoghjanu nantu à lampade excimer o LED chì emettenu una luce UV profonda direttamente, stu novu dispositivu offre una efficienza mejorata è una vita più longa. Affronta a preoccupazione di l'esposizione di e cellule umane à lunghezze d'onda di luce UV dannosa. I circadori anu u scopu di sviluppà è raffinà a tecnulugia per creà apparecchi cummirciali compatti è efficienti in energia per a disinfezione UV profonda.

Questa avanzata offre un potenziale promettente in a lotta contru a diffusione di i patogeni chì causanu e malatie, in particulare in u cuntestu di a pandemia di COVID-19 in corso. Fornendu un modu sicuru è efficace di disinfezione di a superficia, stu dispusitivu otticu pò cuntribuisce à creà ambienti più puliti è sani.

Fonte: Università di Osaka