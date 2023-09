I neuroscientisti di l'Istitutu Flatiron in New York City anu cartografiatu cù successu u sistema visuale iniziale di una vespa parassita microscòpica. Utilizendu tecniche avanzate di imaging, i circadori anu ricustruitu tuttu u sistema - da l'ochji di a vespa à i neuroni in u so cervellu - à u livellu sinapticu, facendu a prima volta chì un tali sistema hè statu ricustruitu cumplettamente da un unicu specimen.

Malgradu a so piccula dimensione, a vespa mostra cumpurtamenti cumplessi cum'è u volu, chì mette in risaltu a cumplessità notevuli di u so picculu cervellu. I neuroscientisti implicati in u studiu eranu maravigliati da u livellu di cumplessità presente in un cervellu cusì chjucu. Anu trovu chì u cervellu di a vespa hè simile à i cervelli più grande, ma più simplice è più chjucu.

I circadori crèdenu chì u studiu di u cervellu di l'insetti pò furnisce insights preziosi nantu à u funziunamentu di u cervellu più grande, cumpresu u cervellu umanu. Per capiscenu i principii daretu à i circuiti neuronali in insetti, i scientisti ponu applicà sta cunniscenza à l'avance di l'arnesi di intelligenza artificiale. E capacità di u cervellu umanu superanu quelli di l'intelligenza artificiale, è scopre a "salsa secreta" di a biologia, i circadori speranu di custruisce una IA megliu.

A squadra di l'Istitutu Flatiron hà cullaburatu cù circadori di u Campus di Ricerca Janelia di l'Istitutu Medicu Howard Hughes è l'Università Statale di Mosca per stu studiu. Anu sceltu a vespa parasita Megaphragma viggianii cum'è u sughjettu di a so ricerca per via di a so dimensione microscòpica è di a so capacità di vola è di localizà l'ova di trips, un insettu nantu à quale pone i so ova.

A mappa di u sistema visuale iniziale di a vespa era una sfida significativa per i circadori, chì anu utilizatu fasci di ioni è microscopi elettroni per creà una mappa dettagliata. I metudi precedenti implicavanu l'usu di parechje specimens, chì anu purtatu à variazioni trà e carte individuali. Questa avanzata permette una comprensione cumpleta di cumu e diverse parti di l'ochju di a vespa cuntribuiscenu à a so vista.

In u futuru, i circadori pensanu à espansione i so sforzi di cartografia à u cervu sanu di a vespa. Cridenu chì studiendu i cervelli più basi in u regnu animali, ponu identificà e regule è i meccanismi chì guvernanu i cumpurtamenti cumplessi, offrendu insights in a funzione cerebrale è potenzialmente rinfurzà a tecnulugia AI.

