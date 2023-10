I scientisti catturanu i prutoni in l'attu di dissociazione cù una camera d'elettroni ultraveloce

I ricercatori di u Laboratoriu Naziunale di Acceleratore SLAC di u Dipartimentu di l'Energia è l'Università di Stanford anu utilizatu cù successu a diffrazione di l'elettroni ultraveloce (UED) per osservà u muvimentu di l'atomi di l'idrogenu in molécule d'ammonia. I risultati di a squadra, publicati in Physical Review Letters, dimustranu u putenziale di UED in u seguimentu di l'atomi di l'idrogenu è i trasferimenti di protoni.

I trasferimenti di protoni sò fundamentali per parechje reazzioni chimichi è biologichi, cum'è a catalisi enzimatica è e pompe di protoni in e cellule. Capisce i cambiamenti strutturali durante i trasferimenti di protoni hè cruciale ma sfida per via di a so natura rapida, chì accade in femtosecondi. I metudi attuali, cum'è u tiru di i raghji X à e molécule, anu limitazioni chì i raghji X interagiscenu cù l'elettroni è micca i nuclei atomici.

Per superà queste limitazioni, i circadori anu utilizatu MeV-UED di SLAC, una camera di diffrazione di elettroni ultraveloce. A squadra hà dissociatu unu di i ligami di l'idrogenu-azotu in l'ammonia utilizendu a luce ultravioletta, poi hà direttu un fasciu di elettroni à traversu a molécula per catturà elettroni diffratti. Questu hà permessu di osservà a siparazione di l'atomu di l'idrogenu da u nucleu di nitrogenu è i cambiamenti strutturali resultanti in a molécula.

Avè accessu à e dati nantu à l'elettroni è i nuclei in u stessu esperimentu hè assai preziosu. Determinendu quale cumpunente inizia a dissociazione di l'atomu, i circadori ponu acquistà insights in u prucessu di reazzione di dissociazione.

A capacità di seguità i protoni in l'attu di dissociazione hà implicazioni impurtanti per capiscenu i miccanismi di trasferimentu di protoni in a chimica è a biologia. I metudi tradiziunali cum'è a cristallografia di raghji X è a microscopia crio-elettronica lottanu per detectà i protoni, facendu UED un approcciu promettente.

In esperimenti futuri, i circadori pensanu à aduprà raghji X à u laser X-ray di SLAC, a Linac Coherent Light Source (LCLS), per paragunà i risultati. Anu ancu scopu di rinfurzà l'intensità di u fasciu di elettroni è di migliurà a risoluzione di u tempu per risolve i passi individuali di a dissociazione di protoni.

Sta ricerca apre novi pussibulità per studià i trasferimenti di l'idrogenu è svelà i misteri daretu à e reazioni chimiche chjave in diversi prucessi biologichi.

Fonte: Laboratoriu Naziunale di Accelerazione SLAC

