Dui pianeti giganti ghiacciati si scontranu in una mostra di luce abbagliante

In un avvenimentu astronomicu fascinante, dui esopianeti giganti ghiacciati si scontranu in una fiammata di luce, emettenu pennacchi di polvera chì eranu osservati da un astronomu dilettante nantu à e social media. Questi pianeti sò situati à circa 1,800 anni luce di distanza da a Terra è s'hè lampatu intornu à una stella simile à u sole. U luminosu luminosu di a collisione si moveva davanti à a stella, facendu chì si sminuì cù u tempu. A stella hè stata chjamata ASASSN-21qj dopu à a reta di telescopi chì inizialmente hà rilevatu u fading di a luce visibile di a stella.

L'astrònomu dilettante hà nutatu chì a stella si splendeva in un spaziu di 1,000 ghjorni, chì hà incitatu una squadra di astronomi internaziunali à investigà più u fenomenu. La courbe de lumière de l'étoile a révélé que sa luminosité a doublé aux longueurs d'onde infrarouges trois ans avant qu'elle ne commence à s'évanouir en lumière visible. U duttore Matthew Kenworthy, un coautore di u studiu da l'Osservatoriu di Leiden in l'Olanda, hà descrittu u potenziale dopu à una tale scontru, dicendu chì u restu s'assumiglia à una stella, anche se più debole è sette volte più grande chì a principale. stella in u sistema.

In u corsu di dui anni, una reta di astronomi prufessiunali è amatori hà monitoratu attentamente a stella per ogni cambiamentu di a so luminosità. U duttore Simon Lock, un coautore di l'Università di Bristol, spiegò chì i so calculi è i so mudelli di computer indicanu chì a temperatura, a dimensione è a durata di u materiale incandescente osservatu sò coerenti cù a collisione di dui exoplanets giganti di ghiaccio.

Hè previstu chì u nuvulu di polvera risultatu da a collisione si sparghjerà longu l'orbita di u restu creatu. Stu rimessu diventerà eventualmente un novu pianeta, è u materiale circundante hè prubabile di cundensà è formanu una cullizzioni di lune chì orbitaranu intornu à ellu. A luce di u nuvulu di polvera pò esse rilevata cù telescopi in terra è u telescopiu spaziale James Webb di a NASA. L'astrònomi seguiranu da vicinu l'evoluzione di stu affascinante avvenimentu.

