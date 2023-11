By

I scientisti quantistici anu fattu una scuperta rivoluzionaria chì puderia rivoluzionari a tecnulugia quantistica. Un squadra di circadori di l'Università di Bristol hà identificatu un fenomenu raru in u bronzu viola chì puderia tene a chjave per creà un "interruttore perfettu" in i dispositi quantistici. Stu cambiamentu puderia passà rapidamente trà un insulatore è un statu superconductor.

U bronzu viola hè un metallu unidimensionale unicu cumpostu di catene conduttrici individuali di atomi. I circadori anu truvatu chì stu materiale mostra dui stati elettroni opposti, chì offre un livellu di versatilità cunnisciutu cum'è "simetria emergente". Questu significa chì ancu i cambiamenti più chjuchi in u materiale, cum'è u calore o u stimulus di luce, ponu attivà una transizione immediata trà un statu insulating cun cunductività zero à un superconductor cun conducibilità illimitata, è vice versa.

L'autore principale Nigel Hussey, Prufessore di Fisica à l'Università di Bristol, hà manifestatu a so eccitazione per sta scuperta, dicendu: "Hè una scuperta veramente eccitante chì puderia furnisce un cambiamentu perfettu per i dispositi quantistici di dumane".

U viaghju di a squadra hà iniziatu 13 anni fà quandu dui studenti di PhD, Xiaofeng Xu è Nick Wakeham, anu misuratu prima a magnetoresistenza di u bronzu viola. I dati sò stati dormiti è inediti finu à un scontru casuale in 2017. U prufessore Hussey hà assistitu à un seminariu da u fisicu Dr Piotr Chudzinski nantu à u bronzu viole è hà sparte i so dati cun ellu. Inseme, prupostu un esperimentu chì cunfirmava a tiuria di Chudzinski.

Ciò chì rende sta scuperta ancu più notevuli hè l'esistenza di "simetria emergente" cum'è a transizione materiale trà i stati insulanti è superconduttivi. A rottura di simmetria, di solitu osservata in i sistemi elettroni nantu à u rinfrescante, hè un fenomenu ben cunnisciutu. In ogni casu, l'emergenza di simetria in un metallu cum'è a temperatura hè calata, cum'è osservatu in u bronzu viole, hè summamente raru è senza precedente.

Dr Chudzinski hà paragunatu stu fenomenu à un truccu di magia, induve una figura storta è distorta si trasforma in una sfera perfettamente simmetrica. Discriva u bronzu viole cum'è a figura è a natura stessu cum'è u magu.

Questa avanzata apre novi pussibulità per a tecnulugia quantistica. Sfruttendu e proprietà uniche di u bronzu viole, pò esse pussibule di creà switches in circuiti quantistici chì ponu esse sottumessi à cambiamenti significativi in ​​a resistenza cù u più chjucu di stimuli.

Cù a ricerca in corso in u bronzu viola è u fenomenu emergente di simetria, u futuru hà un immensu potenziale per u sviluppu di dispositivi quantistici efficaci è d'altu rendiment.

Spietenu FAQ (FAQ)

1. Chì ghjè u bronzu viole ?

U bronzu viola hè un metallu unidimensionale cumpostu di catene conduttrici individuali di atomi.

2. Chì hè u significatu di a ricerca realizata da l'Università di Bristol ?

A ricerca hà identificatu un fenomenu raru in u bronzu viola chjamatu "simetria emergente" chì puderia guidà à a creazione di un "interruttore perfettu" in i dispositi quantistici.

3. Cumu u travagliu "perfettu"?

U cambiamentu pò passà rapidamente trà esse un insulatore (cù cunductività zero) è un superconductor (cù una conductività illimitata) basatu annantu à picculi cambiamenti in u materiale, cum'è stimulus di calore o di luce.

4. Quale hà fattu a scuperta ?

A ricerca hè stata guidata da l'Università di Bristol, cù l'autore principale Nigel Hussey, Prufessore di Fisica.

5. Chì sò l’applicazioni putenziali di sta scuperta ?

Questa avanzata puderia avè implicazioni significative per a tecnulugia quantistica, chì permette u sviluppu di switches altamente efficienti in circuiti quantistici.

Fonti:

- Università di Bristol: [www.bristol.ac.uk](https://www.bristol.ac.uk/)