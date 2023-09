Un novu studiu revela chì i buchi neri supermassivi divoranu l'alimentu più veloce di ciò chì era previstu

Un studiu recente realizatu da l'Università Northwestern hà sfidatu l'assunzioni previ nantu à l'abitudini alimentari di i buchi neri supermassivi. Mentre era prima cridutu chì i buchi neri cunsumanu i so alimenti lentamente, novi simulazioni indicanu chì in realtà i devoranu à un ritmu assai più veloce.

U studiu, da esse publicatu prestu in The Astrophysical Journal, hà utilizatu simulazioni 3D d'alta risoluzione per investigà u cumpurtamentu di i buchi neri spinning. I circadori anu truvatu chì issi buchi neri torcenu u spaziu-tempu circundante, facendu chì u gasu in u discu di accrezione sia strappatu. Questu risultatu in a furmazione di subdischi interni è esterni, cù u pirtusu nìuru prima cunsumendu l'anellu internu è dopu esse ripienu da i detriti da u sottudiscu esternu.

A cuntrariu di e teorie precedenti chì suggerenu chì stu prucessu dura centinaie d'anni, e simulazioni dimustranu chì in realtà accade in una materia di mesi. Questa scuperta hà implicazioni impurtanti per capiscenu u cumpurtamentu di quasars, chì sò alcuni di l'uggetti più brillanti in u celu di notte. I quasari sò cunnisciuti chì si spruzzanu di colpu è poi svaniscenu senza spiegazione, è u novu studiu furnisce una spiegazione potenziale per stu cumpurtamentu drasticu.

L'investigatore principale, Nick Kaaz da l'Università Northwestern, spiegò chì a teoria classica di u discu di accrezione ùn pò micca cuntà e variazioni veloci osservate in quasars. In ogni casu, i simulazioni realizati in stu studiu suggerenu chì a distruzzione è a ricuperazione di e regioni internu di u discu puderia spiegà queste variazioni.

L'intruduzione chjave da u studiu hè chì l'assunzioni previ nantu à l'allineamentu di u discu di accrezione cù a rotazione di u pirtusu neru eranu sbagliati. E simulazioni anu revelatu chì a regione chì circundava u pirtusu neru hè assai più turbulente di ciò chì si pensava prima. A dinamica di gas, i campi magnetichi è a relatività generale di i buchi neri sò stati cunsiderati in i simulazioni, chì furnisce un mudellu più precisu di u so cumpurtamentu.

U prucessu di lacrime è alimentazione si trova in una regione induve a torsione di u spaziu-tempu di u pirtusu neru cumpete cù l'attrito è a pressione in u discu. Questu risultatu in i dischi interni è esterni chì si scontranu, purtendu à u discu internu esse divuratu da u pirtusu neru. A gravità di u pirtusu neru tira poi u gasu da a regione esterna per rinfriscà a regione interna, cumpiendu u ciculu.

Stu studiu ùn solu mette in luce nantu à l'abitudini alimentari di i buchi neri supermassivi, ma ancu furnisce insights in u cumpurtamentu di i quasars. Cù più ricerche, i scientisti puderanu capisce megliu i miccanismi rispunsevuli di e variazioni dramatiche osservate in questi fenomeni cosmici.

Fonti:

- U Journal Astrophysical (da esse publicatu)

- Università Northwestern