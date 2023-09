Una nova ricerca realizata da l'Università di Cornell revela chì i stagni fatti da l'omu anu un impattu significativu nantu à l'emissioni di gasi di serra. Dui studii cunnessi realizati da circadori di Cornell cumincianu à quantificà l'effetti di i stagni naturali è fatti da l'omu nantu à u bilanciu glubale di gas di serra, chì furnisce insights preziosi in un tema chì ùn hè micca bè capitu.

I studii anu truvatu chì quandu l'emissioni è l'almacenamiento di carbone di stagni fatti da l'omu sò aghjuntu, i stagni ponu esse emettitori netti di gasi di serra. Stimi precedenti suggerenu chì i stagni, chì sò definiti cum'è corpi d'acqua di 5 ettari o menu, ponu cuntribuisce à 5% di l'emissioni glubale di metanu. In ogni casu, senza misurazioni precise in parechji stagni, stu percentinu puderia varià da a mità à duie volte a quantità stimata. Inoltre, ci sò stimi limitati di i tassi di sepultura di carbone in stagni.

Un studiu realizatu da i circadori fucalizza nantu à a quantità di carbone sequestrata in 22 stagni specificamente selezziunati. I circadori anu esaminatu l'attività di gestione passata è misuranu u grossu di u sedimentu è u cuntenutu di carbone in i stagni. Anu trovu chì i tassi di sepultura di carbone in i stagni sò stati influinzati da fatturi cum'è e piante acquatiche, i pesci è i livelli di nutrienti. U studiu hà ancu revelatu chì i stagni naturali è fatti da l'omu sequestranu in u mondu una quantità significativa di carbone, chì indica chì a sequestrazione di carbone in stagni hè sottovalutata.

U secondu studiu hà esploratu l'emissioni staghjunali di gasi di serra da stagni sperimentali di Cornell. U metanu, un gasu di serra putente, rapprisenta a maiò parte di i gasi emessi. U studiu hà ancu evidenziatu l'impurtanza di un campionamentu frequente per cuntà accuratamente l'emissioni di gas di serra da i stagni.

In generale, sti studii suggerenu chì i stagni ghjucanu un rolu in l'emissioni di gas di serra è u almacenamentu di carbone. Mentre chì i stagni ponu esse attualmente emettitori netti di gasi di serra per via di a liberazione di metanu, ci hè un putenziale per elli à diventà lavandini netti riducendu l'emissioni di metanu. I scuperti pruponi ancu l'usu di bubblers o circulatori sottumarini per riduce l'emissioni di metanu in stagni.

Ulteriori ricerche è capiscenu u rolu di i stagni in l'emissioni di gasi di serra sò cruciali per un modellu è predizioni climatichi precisi.

Fonti:

(Fonte: Cornell)