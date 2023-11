Un studiu rivoluzionariu realizatu da l'Università di Monash hà scupertu un avanzatu significativu in a nostra cunniscenza di u rolu è l'impurtanza di u ghjocu imaginariu in u sviluppu di a prima zitiddina. Cuntrariu di e credenze accademiche precedenti, u studiu revela chì i zitelli è i zitelli sò cumpletamente capaci di impegnà in stu tipu di ghjocu, mettendu in risaltu u so significatu prufondu in l'educazione di a prima zitiddina.

In u cursu di un prugramma di cinque anni, i circadori di a Facultà di Educazione di l'Università Monash anu collaboratu cù più di 2,500 educatori è zitelli. U prughjettu di ricerca Conceptual PlayWorld hà cercatu di spiegà è analizà l'impattu di u ghjocu imaginariu nantu à u sviluppu cognitivu di i zitelli.

I scuperti di stu studiu estensivu indicanu chì quandu i zitelli participanu à u ghjocu imaginariu, passanu un cambiamentu fundamentale di perspettiva. Invece di percive l'uggetti cum'è sò, i zitelli cumincianu à imaginallu cum'è qualcosa d'altru. Questa transizione cognitiva marca una tappa cruciale di u sviluppu in a vita di i zitelli è i zitelli.

U Prufissore Laureatu di u Cunsigliu di Ricerca Australiana Marilyn Fleer, un espertu di punta in questu campu da l'Università Monash, mette in risaltu l'impurtanza di u ghjocu imaginariu in favurizà l'imaginazione è sustene l'apprendimentu, in particulare in cuncetti astratti cum'è a misurazione. Sicondu u prufessore Fleer, u ghjocu imaginariu hè strumentale à sviluppà a funzione psicologica di l'imaginazione, chì hè essenziale per capiscenu cuncetti astratti è pensendu à u passatu è u futuru.

Per cunvalidà ulteriormente l'impattu trasformativu di u ghjocu imaginariu, u prughjettu di ricerca Conceptual PlayLab hà introduttu Conceptual PlayWorlds in i centri di cura di i zitelli. Stu approcciu innovativu hà permessu à i educatori di a prima zitiddina di allargà e so tecniche pedagogiche è di cultivà u ghjocu di simulazione in i so centri. I risultati pusitivi eranu evidenti, ancu i zitelli più ghjovani attivamente impegnati in l'attività.

L'intervenzione Conceptual PlayWorld hà ancu inclusu u sviluppu prufessiunale à u stessu ritmu per l'educatori, equipanduli cù l'arnesi per pianificà è implementà cun successu PlayWorlds Conceptual in i so centri di cura di i zitelli. Questa risorsa empowering hà trasfurmatu l'educatori in capi pedagogichi è agenti di cambiamentu in e so cumunità educative.

Basatu annantu à questi risultati rivoluzionari, hè evidenti chì a nutrizione di u ghjocu imaginariu in e cumunità è i paràmetri educativi hè cruciale per sustene u sviluppu di a prima zitiddina. Abbracciandu è incuraghjendu stu tipu di ghjocu, permettemu à i zitelli di sviluppà a so imaginazione, di rinfurzà e capacità cognitive, è di apre a strada per u successu futuru.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè u ghjocu imaginariu?

A: U ghjocu imaginariu si riferisce à l'attu di i zitelli chì creanu è participanu à scenarii finti cù a so imaginazione.

Q: Perchè u ghjocu imaginariu hè impurtante?

A: U ghjocu imaginariu hè vitale per favurizà l'imaginazione, sustene l'apprendimentu è sviluppà capacità di pensamentu astrattu.

Q: Cumu u ghjocu imaginariu benefiziu u sviluppu di a prima zitiddina?

A: Impegà in u ghjocu imaginariu permette à i zitelli di sviluppà a so imaginazione, capacità cognitive, è a capacità di pensà creativamente.

Q: Cumu l'educatori di a prima zitiddina ponu prumove u ghjocu imaginariu?

A: L'educatori di a prima zitiddina ponu prumove u ghjocu imaginariu creendu ambienti chì incuraghjenu scenarii finti, furnisce materiali aperti per l'usu di i zitelli è participà à u ghjocu stessu.

Q: Induve possu amparà di più nantu à u prughjettu di ricerca?

A: Pudete truvà più infurmazione nantu à u prughjettu di ricerca Conceptual PlayWorld in [Monash University] (https://www.monash.edu/education/research/projects/conceptual-playworld).