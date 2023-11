A capa d'ozonu, un scudo protettivu chì guardà a Terra da a radiazione ultravioletta dannosa, hè stata longamente salutata cum'è una di e più grandi successi ambientali di l'umanità. In ogni casu, un studiu recente sfida sta nozione suggerendu chì a capa di l'ozone ùn si pò micca ricuperà cum'è avemu pensatu, è in fattu, u burato pò esse espansione.

Sicondu un studiu publicatu in Nature Communications, i scientisti in Nova Zelanda anu truvatu chì i livelli di l'ozonu in u core di l'ozone in l'Antartida anu diminuitu di 26% da u 2004 durante a primavera. Questu significa chì u pirtusu ùn hè micca solu grande in grandezza, ma ancu s'hè approfonditu, chì indica una riduzione di i livelli di ozone. Questi risultati sò in cuntrastu direttu cù e valutazioni largamente accettate, cumpresu un studiu sustinutu da l'ONU, chì predichendu chì a capa d'ozonu tornerà à i livelli di l'anni 1980 da u 2040.

Per ghjunghje à sta cunclusione, i circadori anu analizatu u cumpurtamentu di a capa d'ozonu da settembre à nuvembre utilizendu dati satellitari. Anu paragunatu stu cumpurtamentu cù e dati storichi per misurà i livelli di l'ozone è identificà qualsiasi segni di ricuperazione. U studiu suggerisce chì i cambiamenti in u vortice polare antarticu, una massa turbulente di bassa pressione, aria fridda, cuntribuiscenu à a diminuzione di l'ozone è l'espansione di u burato. Tuttavia, i causi esatti di sti cambiamenti restanu scunnisciuti.

Mentre u Protocolu di Montreal, un accordu internaziunale per eliminà gradualmente i sustanzi chimichi chì deplete l'ozone, hà senza dubbitu successu à riduzzione di i livelli di clorofluorocarboni (CFC), stu studiu suscita quistione nantu à u rolu di altri fattori in a diminuzione di l'ozone. Questi fattori includenu a contaminazione di u riscaldamentu di u pianeta, particeddi in l'aria da incendi è vulcani, è cambiamenti in l'attività solare.

Hè impurtante à nutà chì certi scientisti fermanu scettichi di i risultati di u studiu. Argumentanu chì u studiu s'appoghja assai nantu à l'osservazioni da un periudu di tempu relativamente curtu è ùn pò micca furnisce una rapprisintazioni precisa di a salute à longu andà di a capa d'ozone. Altri fattori, cum'è u fumu da l'incendii è l'eruzioni vulcaniche, è ancu i fenomeni climatichi naturali cum'è l'oscillazione meridionale di El Niño, puderanu ancu influenzà a diminuzione di l'ozone.

In cunclusioni, stu novu studiu sfida a nostra cunniscenza di a ricuperazione di a capa d'ozonu. Mentre chì u Protocolu di Montreal hà successu à riduzzione di i CFC è a prevenzione di a catastrofa ambientale, ci ponu esse altri fattori in ghjocu chì cuntribuiscenu à i buchi persistenti di l'ozone in l'Antartida. Hè bisognu di più ricerche per capiscenu è affruntà queste sfide per assicurà a salute à longu andà di a capa d'ozonu è di u nostru pianeta.

Fate frequenza:

1. Chì ghjè a capa d'ozonu ?

A capa d'ozonu hè una regione di l'estratosfera di a Terra chì cuntene una alta cuncintrazione di molécule d'ozone. Ghjoca un rolu cruciale in a filtrazione di a radiazione ultravioletta (UV) dannosa da u sole, prutegge a vita nantu à a Terra.

2. Chì hà causatu a deplezione di a capa d'ozonu ?

A causa principale di a diminuzione di l'ozonu hè stata a liberazione di sustanzi chì depleting l'ozonu (ODS), cum'è i chlorofluorocarbons (CFC). Sti chimichi sò stati largamente usati in sprays aerosol, refrigerants, è prucessi industriali. E molécule d'ODS liberate s'arrizzò in a stratosfera, induve sò state distrutte da a luce di u sole, liberando atomi di cloru è bromu chì anu distruttu molécule d'ozone.

3. Chì ghjè u Protocolu di Montreal ?

U Protocolu di Montreal hè un accordu internaziunale firmatu in u 1987 per eliminà gradualmente a produzzione è l'usu di sustanzi chì deplete l'ozone. Hè stata strumentale per riduce a liberazione di sustanzi chimichi dannosi è permette à a capa d'ozonu di ricuperà.

4. Cumu a diminuzione di l'ozonu affetta l'ambiente è a salute umana ?

A diminuzione di l'ozonu porta à un aumentu di a radiazione UV chì ghjunghje à a superficia di a Terra, chì pò avè effetti dannosi à l'ambiente è à a salute umana. Puderà dannà a vita marina, dannu i culturi, è deteriora u sistema immune umanu, aumentendu u risicu di cancru di a pelle è cataratte.

5. Chì ponu fà l'individui per prevene più sguassate l'ozone ?

L'individui ponu cuntribuisce à a prutezzione di a capa di l'ozonu utilizendu prudutti di l'ozonu, cum'è aerosols è refrigeranti senza CFC. Hè ancu indispensabile eliminà bè i vechji apparecchi chì cuntenenu sustanzi chì sminuiscenu l'ozonu è sustene l'iniziativi chì prumove a preservazione di a capa d'ozonu.