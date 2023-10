Un gruppu di circadori hà fattu passi significativi in ​​u campu di a manipulazione di a luce esplorendu l'usu di a distorsione di lattice in cristalli fotonici per pruduce effetti di pseudogravità. I cristalli fotonici, cù a so capacità unica di cuntrullà è manipulà u cumpurtamentu di a luce, sò stati in prima linea di l'esplorazione scientifica. Questi cristalli sò custruiti arrangiandu diversi materiali in un mudellu ripetitivu, chì permettenu l'interazzione è a rallentazione di a luce.

Intruducendu intenzionalmente a distorsione di lattice, i circadori anu sappiutu rompe u spaziamentu regulare di elementi in i cristalli fotonici. Questa distorsione hà causatu una trajectoria curva in u mediu, s'assumiglia à a curvatura di a luce sottu a influenza di un campu gravitazionale. In altri palori, i circadori anu pussutu creà pseudogravità in i cristalli fotonici, alterendu u percorsu di a luce cum'è s'ellu era affettatu da a gravità.

A squadra di scientisti hà utilizatu onde terahertz è un cristalu fotonicu distortu da u siliciu per fà i so esperimenti. Attraversu questi esperimenti, anu dimustratu in modu cunvincente a deviazione di queste onde da u cristallu fotonicu distortu. I risultati eranu cunsistenti cù e prediczioni teorichi basate nantu à a teoria generale di a relatività di Albert Einstein.

L'applicazioni putenziali di sta ricerca sò vaste. In u campu di a cumunicazione, a capacità di guidà i fasci di luce in a gamma di terahertz puderia esse inestimabile per u sviluppu di a tecnulugia 6G. Inoltre, sti scuperti aprenu novi pussibulità per u campu di a fisica di gravitone, suggerendu chì i cristalli fotonici puderanu sfruttà l'effetti gravitazionali in modi unichi.

Stu studiu, realizatu da circadori di l'Università di Tohoku è di l'Università di Osaka, cuntribuisci à a nostra cunniscenza di a manipulazione di a luce è apre a strada per più esplorazione in stu campu fascinante.

