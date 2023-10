Stella di mare di corona di spine juvenile: Predatori resistenti in un clima cambiante

I biologhi marini di l'Università di Sydney anu scupertu chì e stelle marine di a corona di spine juvenile pussede una capacità notevuli di tollerà l'onda di calore. Questa tolleranza à u calore li permette di sopravvive in l'acque calde, ancu à livelli chì pruvucanu letali per i coralli. In cunseguenza, cum'è a stella di mare si sviluppa in predaturi carnivori, ponenu una minaccia significativa per a ricrescita di i coralli.

E stelle di mare di a corona di spine, nativu di a Gran Barriera Corallina è di a regione Indo-Pacificu, sò cunsiderate cum'è una spezia di preoccupazione per via di i danni estensivi chì infligenu à i coralli. Ancu s'ellu si classificanu sottu à i cicloni è l'eventi di sbiancante in quantu à u so impattu nantu à a mortalità di coralli, a so capacità di resistà à l'acqua calda aggrava l'effetti distruttivi di u cambiamentu climaticu nantu à i scoglii.

A ricerca, guidata da u prufessore Maria Byrne da a Scola di Scienze di a Vita è di l'Ambiente di l'Università di Sydney, mette in risaltu chì e stelle marine di corona di spine juvenile mostranu una tolleranza di calore più altu cumparatu cù i so omologhi adulti. Questu significa chì ancu s'è a stella di mare adulta diminuisce per via di fatturi cum'è a scarsità di coralli o u stress di u calore, i so ghjovani erbivori ponu aspittà cù pacienza u mumentu opportunu per trasfurmà in predatori carnivori.

U bleaching coralli è a morte pò accade quandu a temperatura di l'oceanu aumenta da 1-3 gradi Celsius sopra u massimu normale di l'estiu. L'equipa di u prufessore Byrne hà truvatu chì e stelle marine di a corona di spine juvenile ponu tollerà temperature quasi trè volte più altu ch'è quelli chì causanu u bleaching coralli. Questa resilienza, cumminata cù l'aumentu di l'habitat di rubble resultante da a mortalità di coralli, permette à a pupulazione di stella di mare di espansione cù u tempu.

Cù u focu di a fase adulta, e stelle di mare di a corona di spine cunsuma voracemente coralli petri è lascendu scheletri senza vita. Questi scheletri eventualmente diventanu a casa di l'alga prima di deteriorate. A mortalità di coralli causata da u bleaching hà un effettu simili, cum'è u corallo mortu restante serve cum'è un habitat per a prole di stella di mare chì manghja l'alga. I juvenili ponu sopravvive per anni finu à chì u scogliu si rigenera, in ultimamente dendu nasce una nova generazione di predatori di coralli.

Ancu s'è e cause precise di l'epidemie di stella di mare di corona di spine restanu sfuggente, fattori cum'è a pesca eccessiva, l'accumulazione di nutrienti in l'acqua è a mortalità di coralli indotta da u bleaching cuntribuiscenu à a so proliferazione. I circadori anu truvatu ancu chì a capacità di i ghjovani à sopravvive in cundizioni di riscaldamentu deriva da a so piccula dimensione, chì riduce i so bisogni fisiologichi, è a so capacità di nutriscia di diverse fonti alimentari.

In generale, u studiu mette in luce cumu e stelle marine di a corona di spine juvenile sò resistenti à l'onde di calore è prosperanu in acque calde. Capisce a dinamica di sti stelle di mare predatori è u so impattu nantu à i scoglii di coralli hè cruciale per capiscenu e cunsequenze di u cambiamentu climaticu nantu à l'ecosistema marini.

Fonti:

- Università di Sydney: Stage d'attesa di i giovani stelle di mare corona di spine sò resistenti in cundizioni di l'onda di calore chì sbianca è uccide i coralli, Global Change Biology (2023)