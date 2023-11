Un studiu recente realizatu da a Carnegie Institution for Science hà evidenziatu l'impattu significativu di a qualità di l'aria nantu à a sequestrazione di carbone naturale da e piante. I circadori anu truvatu chì a qualità di l'aria mejorata pò rinfurzà a capacità di e piante per assorbe u diossidu di carbonu atmosfericu, mitigendu cusì u cambiamentu climaticu. Questa scuperta mette in risaltu u rolu cruciale chì l'attività umana è a contaminazione di l'aerosol ghjucanu in u prucessu di assorbimentu di carbone di e piante.

U studiu hà utilizatu dati satellitari per analizà a correlazione trà l'attività fotosintetica è a contaminazione di l'aerosol in Europa. I risultati anu revelatu chì e piante catturanu più carbonu in u weekend quandu ci hè menu contaminazione industriale è menu persone chì viaghjanu. Questa osservazione mette in luce l'effetti negativi di a cattiva qualità di l'aria, causata da l'aerosols emessi da i trasporti è a brusgia di carburanti fossili o di legnu, nantu à u prucessu naturali di assorbimentu di carbone di e piante.

Studi precedenti anu dimustratu chì a contaminazione di l'aerosol pò riduce u rendimentu di i culturi agriculi finu à u 20 per centu, enfatizendu ancu e cunsequenze preghjudizii di a contaminazione di l'aria nantu à a produtividade di e piante.

U squadra di ricerca hà impiegatu una tecnica innovativa chì sfrutta a fluorescenza emessa durante a fotosintesi per misurà l'attività fotosintetica. Hanu paragunatu sti dati cù e misurazioni di aerosol ottenute da a Suite Visible Infrared Imaging Radiometer. Fighjendu nantu à l'Europa, induve esistenu mudelli stabiliti di l'attività umana in tutta a settimana, u studiu hà revelatu un ciclu settimanale recurrente in l'attività fotosintetica. A fotosintesi hà culminatu u piccu durante i fine settimana è hè diminuitu durante i ghjorni di a settimana, in correlazione inversa cù i livelli di contaminazione di l'aerosol.

L'implicazioni di stu studiu sò di vasta portata, in particulare in relazione à i sforzi di mitigazione di u cambiamentu climaticu. A ricerca suggerisce chì a riduzzione di a contaminazione particulata per mantene l'attività fotosintetica à u livellu di u weekend per tutta a settimana puderia eliminà annualmente da 40 à 60 megatoni di diossidu di carbonu, aumentendu cusì a produtividade agricula senza espansione di i terreni cultivati. Questi risultati anu implicazioni politiche significative, in particulare per i guverni europei chì travaglianu in sistemi di cattura è almacenamentu di carbone.

In cunclusioni, stu studiu enfatizeghja u rolu vitale chì a qualità di l'aria ghjoca in a sequestration naturali di carbone da e piante. A migliurà a qualità di l'aria ùn hè micca solu benefiziu per a salute umana, ma ancu aumenta a capacità di e piante per cumbatte u cambiamentu climaticu assorbendu in modu efficiente u diossidu di carbonu atmosfericu.

FAQ

1. Chì ghjè u sequestramentu di carbone ?

A sequestrazione di carbonu si riferisce à u prucessu di catturà è almacenà diossidu di carbonu atmosfericu, unu di i gasi di serra primariu rispunsevuli di u riscaldamentu glubale. Stu prucessu pò esse naturali à traversu l'ecosistema cum'è i boschi, l'oceani è a terra, è ancu per i metudi di ingegneria umana.

2. Cumu e piante cuntribuiscenu à a sequestrazione di carbone ?

I vegetali, attraversu u prucessu di a fotosintesi, assorbanu diossidu di carbonu da l'atmosfera è u cunvertisce in materia urganica. Stu carbone hè almacenatu in forma di biomassa in arburi, piante è terra. Per quessa, i boschi sani è in crescita servenu cum'è bacini di carbone essenziale, almacenendu quantità significative di carbone per longu periodi.

3. Chì sò qualchi metudi di ingegneria umanu di sequestration carbone ?

I metudi di ingegneria umana di sequestramentu di u carbonu includenu tecnulugie cum'è a cattura è u almacenamentu di carbone (CCS), induve l'emissioni di CO2 da e fonti industriali è energetiche sò catturate è almacenate sottu terra in formazioni geologiche. Un altru mètudu hè a bioenergia cù cattura è almacenamiento di carbone (BECCS), chì combina a generazione di energia di biomassa cù CCS.

4. Cumu a qualità di l'aria pò influenzà a sequestrazione di carbone ?

A qualità di l'aria, in particulare a contaminazione di l'aerosol, pò avè effetti negativi nantu à a sequestration di carbone. L'aerosoli, emessi da attività cum'è u trasportu è a brusgia di carburanti fossili o di legnu, ponu diminuite l'efficienza di a fotosintesi in e piante. Migliurendu a qualità di l'aria è riducendu a contaminazione particulata, a capacità di e piante à assorbe u diossidu di carbonu è cuntribuiscenu à a sequestrazione di carbonu pò esse rinfurzata.

Fonte: Carnegie Institution for Science (https://carnegiescience.edu/)