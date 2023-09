I scientisti di u Centru SPring-8 di RIKEN anu sviluppatu una nova scala di pressione chì furnisce una misurazione più precisa di a pressione, in particulare in u core di a Terra. A scala precedente hè stata trovata per sopravvalutà a pressione di più di 20%. Utilizendu a tecnulugia avanzata di raghji X, i circadori anu sappiutu evità grandi approssimazioni è scupertu chì u core internu di a Terra cuntene circa u doppiu di a quantità di materiale luminoso chì era stimatu prima. I so scuperti anu implicazioni significativu per capiscenu a cumpusizioni di a Terra è a so evoluzione.

Una scala di pressione precisa hè cruciale per capiscenu a cumpusizioni di a Terra, in particulare u core. Mentre hè largamente accettatu chì u core hè principalmente cumpostu di ferru, l'evidenza suggerisce chì cuntene ancu materiali più ligeri. Utilizendu a nova scala di pressione per interpretà un mudellu sismologicu, u gruppu di ricerca hà truvatu chì u core internu cuntene circa u doppiu di a quantità di materiale ligeru di ciò chì si pensava prima. In fatti, a massa tutale di materiale ligeru in u core sanu hè prubabilmente cinque volte o più di quella di a crosta terrestre.

Per determinà a nova scala di pressione, i circadori anu utilizatu Inelastic X-ray Scattering (IXS) per misurà a velocità di u sonu di una mostra di reniu sottu pressione. Anu sfracciatu un picculu campionu di reniu trà dui cristalli di diamanti in una Cella d'Anvil Diamond. Misurendu currettamente i cambiamenti in l'energia di i raghji X spargugliati da u rhenium, i circadori anu pussutu determinà a velocità di u sonu è a densità di a mostra, chì li permettenu di calculà a pressione.

A densità di rhenium à alta pressione hè relativamente faciule da misurà, mentre chì a misurazione di a velocità di u sonu hè più sfida. Tuttavia, u travagliu di a squadra hà alluntanatu a strada per altri scientisti per utilizà una misurazione di densità più simplice per determinà a pressione.

L'implicazioni di sta nova scala di pressione vanu oltre à capiscenu a cumpusizioni di a Terra. Hè ancu suggerisce chì una rivalutazione di a dependenza di a pressione di e diverse proprietà di materiale hè necessariu, postu chì a maiò parte di e misurazioni precedenti sò state fatte à pressioni simili o più grande di quella di u core di a Terra. Inoltre, cambiamenti simili in a struttura di l'altri pianeti pò esse aspittatu quandu si cunsiderà a nova scala di pressione.

In cunclusioni, u sviluppu di una nova scala di pressione cù a tecnulugia avanzata di raghji X hà furnitu una misurazione più precisa di a pressione in u core di a Terra. A scuperta chì u core internu cuntene u doppiu di a quantità di materiale ligeru di quellu stimatu prima hà implicazioni significativu per a nostra cunniscenza di a cumpusizioni di a Terra è a so evoluzione.

