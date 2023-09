A NASA hà annunziatu una tappa maiò in i so piani per abitazione à longu andà in Mars. L'esperimentu di l'utilizazione di risorse in situ di l'ossigenu di Mars (MOXIE) di l'agenza spaziale hà generatu abbastanza ossigenu per sustene un cane chjucu per 10 ore nantu à u Pianeta Rossu. MOXIE, un dispositivu di 40 libbra circa a dimensione di un micru, hè stata attaccata à u rover Perseverance chì sbarcò in Marte in ferraghju 2021.

Dapoi più di dui anni, MOXIE hà travagliatu per caccià tracce di ossigenu da l'atmosfera marziana. Utilizendu un prucessu elettrochimicu, si separa un atomu d'ossigenu da ogni molécula di diossidu di carbonu in l'atmosfera. L'atmosfera di Marte hè cumposta da 95% di diossidu di carbonu, 3% nitrogenu, 1.6% argon, è picculi quantità di ossigenu.

L'ughjettu primariu di MOXIE hè di sviluppà tecnulugii chì ponu pruduce l'aria respirabile è u propulsore di cohete per i futuri astronauti. In tutta a so missione, MOXIE hà generatu successu 122 grammi d'ossigenu, chì hè equivalente à a quantità cunsumata da un cane chjucu in 10 ore. À a so efficienza massima, u dispusitivu pruducia 12 grammi d'ossigenu per ora, superendu l'ughjettu originale di a NASA.

L'amministratore delegatu di a NASA, Pam Melroy, hà spressu a so eccitazione per u successu di MOXIE, dicendu chì "hè fattibile d'estrattà l'ossigenu da l'atmosfera di Marte, l'ossigenu chì puderia aiutà à furnisce l'aria respirabile o un propulsore di missile à futuri astronauti". Ella enfatizò l'impurtanza di sviluppà tecnulugie per utilizà e risorse nantu à Marte è a Luna, perchè permetterà a presenza lunare à longu andà, una robusta ecunumia lunare, è eventualmente sustene l'esplorazione umana di Marte.

Stu successu di MOXIE hè un passu significativu in avanti in l'ambizioni di a NASA per e missioni tripulate in Marte. A tecnulugia sviluppata da MOXIE puderia esse cruciale per assicurà a sopravvivenza è a sustenibilità di futuri astronauti in u Pianeta Rossu.

Fonti:

- Esperimentu di Utilizzo di Risorse in situ di l'ossigenu di Marte di a NASA

- L'amministratore delegatu di a NASA Pam Melroy