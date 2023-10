Un burst radio di 8 miliardi d'anni puderia aiutà à risolve u misteru di a materia mancante di l'universu

I scientisti anu fattu un avanzu significativu per capiscenu u misteru di a materia mancante di l'universu. Un Fast Radio Burst (FRB) di 8 miliardi d'anni, u più anticu è u più distante mai osservatu, hè urigginatu da galassie in collisione. Stu FRB, designatu FRB 20220610A, hè statu rilevatu da l'Australian Square Kilometer Array Pathfinder (ASKAP) in Australia Occidentale.

FRB sò brevi raffiche di onde radio chì duranu millisecondi, cù a so origine chì resta scunnisciuta. Tuttavia, stu FRB record, vinutu da a fusione di galassie, puderia aiutà à mette in luce l'urìgine di sti misteriosi scoppi. U burst hà liberatu tanta energia in millisecondi quant'è u sole pruduce in 30 anni.

A materia mancante in l'universu si riferisce à u fattu chì a mità di a materia prevista hè indetectable. Sta materia mancante, cumposta di atomi chjamati baryoni, ùn hè micca materia scura ma piuttostu "ordinariu" chì hè sparsamente distribuitu trà e galaxie. I tecnichi attuali sò inefficaci à detectà sta materia perchè hè cusì diffusa è calda.

I scientisti, cumpresu u tardu astronomu australianu Jean-Pierre 'J-P' Macquart, anu esploratu l'usu di FRB com'è strumentu per detectà sta materia sfuggente. Quandu i FRB viaghjanu à traversu vaste distanze, a so radiazione hè dispersa da a materia mancante. Questa dispersione permette à i scientisti di misurà a densità di l'universu è di localizà a materia barionica mancante.

A ricerca di a squadra cunfirma a relazione Macquart, chì mostra chì più un FRB hè luntanu, più u gasu diffusu revela trà e galaxie. Cù circa 50 FRB attualmente tracciati à e so fonti, i scientisti anticipanu chì millaie di più seranu rilevati in u futuru. I prossimi telescopi Square Kilometer Array (SKA) in Australia è Sudamerica, è ancu u Extremely Large Telescope (ELT) in Cile, furnisceranu più insights in l'urighjini di FRB è a struttura di l'universu.

A ricerca di a squadra ASKAP hè stata publicata in a rivista Science, chì mette in risaltu u putenziale di FRB per capisce a materia mancante è a cumpusizioni di l'universu.

Fonti:

- Articulu di a rivista scientifica (micca ligata)

- Squadra di ricerca ASKAP